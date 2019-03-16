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10:34 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, Варламов отразил 32 броска

ТАСС, 16 марта. «Колорадо» проиграл «Анахайму» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Кори Перри (27-я и 60-я минуты), Райан Гетцлаф (28), Даниэль Спронг (34) и Хампус Линдхольм (60). У проигравших отличились Натан Маккиннон (7), Микко Рантанен (19) и Свен Андригетто (49).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 32 броска из 36.

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?

«Колорадо» занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 72 очка в 71 матче. «Анахайм» расположился на 14-й строчке с 67 очками в 73 встречах.

В другом матче дня «Даллас» дома уступил «Вегасу» со счетом 1:2. Российский голкипер хозяев Антон Худобин отразил 35 бросков из 37 и стал второй звездой встречи.

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 16.03.2019, 3:00

Даллас Старз1:Вегас Голден Найтс2

«Калгари» дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:1. Российский вратарь гостей Александр Георгиев отразил 27 из 32 бросков. Лучшим игроком встречи стал форвард Мэттью Ткачук, который поучаствовал во всех заброшенных шайбах «Калгари». На его счету две шайбы и три голевые передачи.

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 16.03.2019, 4:00

Калгари Флэймз5:Нью-Йорк Рейнджерс1
Колорадо Эвеланш
3:5
2:0, 0:3, 1:2
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2516.03.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарБоб Мюррей
Вратари
Семен Варламов(Семен Варламов)Джон Гибсон
1-й период
06:54Натан Маккиннон(Джей Ти Комфер, Самуэль Жирар)
17:49Райан Гецлаф
18:10Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри)
18:19Мэттью Колверт
18:19Ник Ритчи
2-й период
26:08Кори Перри(Кэм Фаулер, Адам Хенрик)
27:23Райан Гецлаф(Даниэль Спронг, Кэм Фаулер)
28:36Патрик Немет
33:40Даниэль Спронг(Райан Гецлаф, Джейкоб Мегна)
3-й период
43:21Картер Роуни
48:42Свен Андригетто(Тайсон Жост, Ян Коул)
50:09Райан Гецлаф
57:39Микко Рантанен
59:03Кори Перри(Ник Ритчи, Райан Гецлаф)
59:37Хампус Линдхольм(Джош Мэнсон)
Лучшие игроки матча
Райан Гецлаф (Анахайм Дакс), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Даниэль Спронг (Анахайм Дакс)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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