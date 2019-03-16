«Колорадо» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, Варламов отразил 32 броска
ТАСС, 16 марта. «Колорадо» проиграл «Анахайму» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 16 марта. «Колорадо» проиграл «Анахайму» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Кори Перри (27-я и 60-я минуты), Райан Гетцлаф (28), Даниэль Спронг (34) и Хампус Линдхольм (60). У проигравших отличились Натан Маккиннон (7), Микко Рантанен (19) и Свен Андригетто (49).
Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 32 броска из 36.
«Колорадо» занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 72 очка в 71 матче. «Анахайм» расположился на 14-й строчке с 67 очками в 73 встречах.
В другом матче дня «Даллас» дома уступил «Вегасу» со счетом 1:2. Российский голкипер хозяев Антон Худобин отразил 35 бросков из 37 и стал второй звездой встречи.
«Калгари» дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:1. Российский вратарь гостей Александр Георгиев отразил 27 из 32 бросков. Лучшим игроком встречи стал форвард Мэттью Ткачук, который поучаствовал во всех заброшенных шайбах «Калгари». На его счету две шайбы и три голевые передачи.
|Джаред Беднар
|Боб Мюррей
|Семен Варламов(Семен Варламов)
|Джон Гибсон
|06:54
|Натан Маккиннон(Джей Ти Комфер, Самуэль Жирар)
|17:49
|Райан Гецлаф
|18:10
|Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри)
|18:19
|Мэттью Колверт
|18:19
|Ник Ритчи
|26:08
|Кори Перри(Кэм Фаулер, Адам Хенрик)
|27:23
|Райан Гецлаф(Даниэль Спронг, Кэм Фаулер)
|28:36
|Патрик Немет
|33:40
|Даниэль Спронг(Райан Гецлаф, Джейкоб Мегна)
|43:21
|Картер Роуни
|48:42
|Свен Андригетто(Тайсон Жост, Ян Коул)
|50:09
|Райан Гецлаф
|57:39
|Микко Рантанен
|59:03
|Кори Перри(Ник Ритчи, Райан Гецлаф)
|59:37
|Хампус Линдхольм(Джош Мэнсон)
Райан Гецлаф (Анахайм Дакс), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Даниэль Спронг (Анахайм Дакс)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0