«Колорадо» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, Варламов отразил 32 броска

В составе победителей шайбы забросили Кори Перри (27-я и 60-я минуты), Райан Гетцлаф (28), Даниэль Спронг (34) и Хампус Линдхольм (60). У проигравших отличились Натан Маккиннон (7), Микко Рантанен (19) и Свен Андригетто (49).

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?