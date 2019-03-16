Безголевая серия российского форварда в НХЛ достигла 50 матчей
Форвард «Даллас Старз» Валерий Ничушкин не может забросить в 50-м матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
Форвард «Даллас Старз» Валерий Ничушкин не может забросить в 50-м матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
Юбилейной стала встреча против «Вегас Голден Найтс», завершившаяся победой «рыцарей» со счетом 2:1. Россиянин отыграл 8 минут 56 секунд, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1».
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Ничушкин отдал семь результативных передач при показателе полезности «-6».
|Джим Монтгомери
|Жерар Галлан
|Антон Худобин
|Марк-Андре Флери
|00:18
|Макс Пачоретти(Пол Штястны, Марк Стоун)
|04:04
|Роопе Хинтс
|08:05
|Райлли Смит
|10:41
|Блэйк Комо
|18:16
|Роопе Хинтс
|20:17
|Колин Миллер
|21:37
|Вильям Карлссон
|25:33
|Джонатан Маршессо
|42:37
|Райан Ривз(Пьер-Эдуард Белльмар, Райан Карпентер)
|54:38
|Нэйт Шмидт
|57:22
|Вильям Карлссон
Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс), Антон Худобин (Даллас Старз), Райан Ривз (Вегас Голден Найтс)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0