Безголевая серия российского форварда в НХЛ достигла 50 матчей

Юбилейной стала встреча против «Вегас Голден Найтс», завершившаяся победой «рыцарей» со счетом 2:1. Россиянин отыграл 8 минут 56 секунд, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1».

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?