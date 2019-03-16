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11:27 (мск), источник: Газета.Ру

Безголевая серия российского форварда в НХЛ достигла 50 матчей

Форвард «Даллас Старз» Валерий Ничушкин не может забросить в 50-м матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.

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Источник: AP 2019

Юбилейной стала встреча против «Вегас Голден Найтс», завершившаяся победой «рыцарей» со счетом 2:1. Россиянин отыграл 8 минут 56 секунд, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Ничушкин отдал семь результативных передач при показателе полезности «-6».

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?
Даллас Старз
1:2
1:1, 0:0, 0:1
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2516.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериЖерар Галлан
Вратари
Антон ХудобинМарк-Андре Флери
1-й период
00:18Макс Пачоретти(Пол Штястны, Марк Стоун)
04:04Роопе Хинтс
08:05Райлли Смит
10:41Блэйк Комо
18:16Роопе Хинтс
2-й период
20:17Колин Миллер
21:37Вильям Карлссон
25:33Джонатан Маршессо
3-й период
42:37Райан Ривз(Пьер-Эдуард Белльмар, Райан Карпентер)
54:38Нэйт Шмидт
57:22Вильям Карлссон
Лучшие игроки матча
Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс), Антон Худобин (Даллас Старз), Райан Ривз (Вегас Голден Найтс)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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