Перед матчем «Питтсбург» — «Сент-Луис» состоялась церемония в честь Малкина
Сегодня «Питтсбург» принимает «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Сегодня «Питтсбург» принимает «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Перед игрой хозяева провели специальную церемонию в честь нападающего Евгения Малкина. Ранее он набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ.
Как сообщает в своем Твиттере журналист Мэтт Венсел, на лед вместе с Малкиным вышла его супруга Анна Кастерова с сыном Никитой, а также Марио Лемье и Крис Летанг. Россиянину вручили посеребренную клюшку.