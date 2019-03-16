Перед матчем «Питтсбург» — «Сент-Луис» состоялась церемония в честь Малкина

Перед игрой хозяева провели специальную церемонию в честь нападающего Евгения Малкина. Ранее он набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ.

Как сообщает в своем Твиттере журналист Мэтт Венсел, на лед вместе с Малкиным вышла его супруга Анна Кастерова с сыном Никитой, а также Марио Лемье и Крис Летанг. Россиянину вручили посеребренную клюшку.