«Сент-Луис» разгромил «Питтсбург», у Кросби — «-3», у Малкина — «-1»
«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ был разгромлен «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Крейга Беруби.
«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ был разгромлен «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Крейга Беруби.
Дубль в составе победителей оформил Винс Данн, ещё по разу отличились Оскар Сундквист, Патрик Марун и Джей Баумистер. Единственная шайба «Питтсбурга» — на счету Доминика Симона.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил игру с показателем полезности «-3». Российский форвард Евгений Малкин заработал «-1».
Перед игрой хозяева провели специальную церемонию в честь Малкина. 13 марта российский форвард набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ.
В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» сломил сопротивление «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1). Дубль оформил Андреас Атанасиу.
|Майк Салливан
|Крэйг Беруби
|Мэттью Мюррей(Кейси Десмит)
|Джордан Биннингтон
|04:56
|Оскар Сундквист(Джейден Шворц, Колтон Парэйко)
|05:37
|Дэвид Перрон
|08:08
|Тайлер Бозак
|13:34
|Винс Данн(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
|21:31
|Патрик Марун(Тайлер Бозак, Роберт Томас)
|22:41
|Джей Боумистер(Патрик Марун, Закари Сэнфорд)
|29:53
|Доминик Симон
|34:11
|Винс Данн
|37:08
|Доминик Симон
|50:09
|Иван Барбашев
|53:02
|Фил Кессел
|53:57
|Винс Данн(Колтон Парэйко, Роберт Томас)
Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Винс Данн (Сент-Луис Блюз), Патрик Марун (Сент-Луис Блюз)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0