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00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» разгромил «Питтсбург», у Кросби — «-3», у Малкина — «-1»

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ был разгромлен «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Крейга Беруби.

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Дубль в составе победителей оформил Винс Данн, ещё по разу отличились Оскар Сундквист, Патрик Марун и Джей Баумистер. Единственная шайба «Питтсбурга» — на счету Доминика Симона.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил игру с показателем полезности «-3». Российский форвард Евгений Малкин заработал «-1».

Перед игрой хозяева провели специальную церемонию в честь Малкина. 13 марта российский форвард набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» сломил сопротивление «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1). Дубль оформил Андреас Атанасиу.

Питтсбург Пингвинз
1:5
0:2, 1:2, 0:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2516.03.2019, 20:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанКрэйг Беруби
Вратари
Мэттью Мюррей(Кейси Десмит)Джордан Биннингтон
1-й период
04:56Оскар Сундквист(Джейден Шворц, Колтон Парэйко)
05:37Дэвид Перрон
08:08Тайлер Бозак
13:34Винс Данн(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
2-й период
21:31Патрик Марун(Тайлер Бозак, Роберт Томас)
22:41Джей Боумистер(Патрик Марун, Закари Сэнфорд)
29:53Доминик Симон
34:11Винс Данн
37:08Доминик Симон
3-й период
50:09Иван Барбашев
53:02Фил Кессел
53:57Винс Данн(Колтон Парэйко, Роберт Томас)
Лучшие игроки матча
Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Винс Данн (Сент-Луис Блюз), Патрик Марун (Сент-Луис Блюз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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