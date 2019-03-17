Три очка Дадонова помогли «Флориде» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (5-я минута), Джонатан Юбердо (59) и российский нападающий Евгений Дадонов (25, 54). У хозяев отличились Дастин Браун (8), Брендан Лайпсик (42) и Анже Копитар (50).

Дадонов также отметился голевой передачей. Всего на счету 30-летнего форварда 57 очков (24 шайбы + 33 передачи) в 71 матче текущего сезона.

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Финский нападающий «Флориды» Александр Барков сделал три голевые передачи, в его активе 81 очко (30+51) в сезоне. Ранее только два игрока набирали более 80 очков в регулярном чемпионате в составе «Флориды» — российский нападающий Павел Буре (94 в сезоне-1999/00; 92 — 2000/01) и финский форвард Олли Йокинен (91 — 2006/07; 89 — 2005/06).

Канадский нападающий «Флориды» Юбердо также отметился голевой передачей, которая стала для него 53-й в сезоне. Он догнал по этому показателю российского нападающего Виктора Козлова, который установил рекорд франшизы, сделал 53 результативных паса в регулярном чемпионате сезона-1999/00.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не принимал участие в матче.