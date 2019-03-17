Три очка Дадонова помогли «Флориде» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
ТАСС, 17 марта. «Флорида» обыграла «Лос- Анджелес» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 17 марта. «Флорида» обыграла «Лос- Анджелес» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (5-я минута), Джонатан Юбердо (59) и российский нападающий Евгений Дадонов (25, 54). У хозяев отличились Дастин Браун (8), Брендан Лайпсик (42) и Анже Копитар (50).
Дадонов также отметился голевой передачей. Всего на счету 30-летнего форварда 57 очков (24 шайбы + 33 передачи) в 71 матче текущего сезона.
Финский нападающий «Флориды» Александр Барков сделал три голевые передачи, в его активе 81 очко (30+51) в сезоне. Ранее только два игрока набирали более 80 очков в регулярном чемпионате в составе «Флориды» — российский нападающий Павел Буре (94 в сезоне-1999/00; 92 — 2000/01) и финский форвард Олли Йокинен (91 — 2006/07; 89 — 2005/06).
Канадский нападающий «Флориды» Юбердо также отметился голевой передачей, которая стала для него 53-й в сезоне. Он догнал по этому показателю российского нападающего Виктора Козлова, который установил рекорд франшизы, сделал 53 результативных паса в регулярном чемпионате сезона-1999/00.
В таблице Восточной конференции «Флорида», одержавшая четвертую победу подряд, идет на 11-м месте, набрав 76 очков в 71 матче. «Лос-Анджелес» занимает последнюю, 15-ю строчку на Западе с 58 очками в 71 игре.
|Уилли Дежарден
|Боб Бонер
|Джонатан Куик(Джонатан Куик)
|Самуэль Монтембо
|02:44
|Дастин Браун
|04:10
|Майк I Хоффман(Хенрик Боргстрем, Кит Яндл)
|06:51
|Александр Барков
|07:35
|Дастин Браун(Дрю Даути, Анже Копитар)
|14:30
|Аарон Экблад
|17:37
|Дрю Даути
|22:25
|Кертис Макдермид
|22:25
|Джош Браун
|24:04
|Евгений Дадонов(Александр Барков, Майкл Матесон)
|33:16
|Карл Грундстрем
|38:59
|Командный штраф
|41:05
|Брендан Лейпсик(Мэтт Рой, Джефф Картер)
|49:44
|Анже Копитар(Алек Мартинес, Дастин Браун)
|53:47
|Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
|58:04
|Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Александр Барков)
Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Дастин Браун (Лос-Анджелес Кингз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз)
|13
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0