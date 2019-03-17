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11:34 (мск), источник: ТАСС

Три очка Дадонова помогли «Флориде» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

ТАСС, 17 марта. «Флорида» обыграла «Лос- Анджелес» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (5-я минута), Джонатан Юбердо (59) и российский нападающий Евгений Дадонов (25, 54). У хозяев отличились Дастин Браун (8), Брендан Лайпсик (42) и Анже Копитар (50).

Дадонов также отметился голевой передачей. Всего на счету 30-летнего форварда 57 очков (24 шайбы + 33 передачи) в 71 матче текущего сезона.

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Финский нападающий «Флориды» Александр Барков сделал три голевые передачи, в его активе 81 очко (30+51) в сезоне. Ранее только два игрока набирали более 80 очков в регулярном чемпионате в составе «Флориды» — российский нападающий Павел Буре (94 в сезоне-1999/00; 92 — 2000/01) и финский форвард Олли Йокинен (91 — 2006/07; 89 — 2005/06).

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Канадский нападающий «Флориды» Юбердо также отметился голевой передачей, которая стала для него 53-й в сезоне. Он догнал по этому показателю российского нападающего Виктора Козлова, который установил рекорд франшизы, сделал 53 результативных паса в регулярном чемпионате сезона-1999/00.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не принимал участие в матче.

В таблице Восточной конференции «Флорида», одержавшая четвертую победу подряд, идет на 11-м месте, набрав 76 очков в 71 матче. «Лос-Анджелес» занимает последнюю, 15-ю строчку на Западе с 58 очками в 71 игре.

Лос-Анджелес Кингз
3:4
1:1, 0:1, 2:2
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2516.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Staples Center, 18022 зрителя
Главные тренеры
Уилли ДежарденБоб Бонер
Вратари
Джонатан Куик(Джонатан Куик)Самуэль Монтембо
1-й период
02:44Дастин Браун
04:10Майк I Хоффман(Хенрик Боргстрем, Кит Яндл)
06:51Александр Барков
07:35Дастин Браун(Дрю Даути, Анже Копитар)
14:30Аарон Экблад
17:37Дрю Даути
2-й период
22:25Кертис Макдермид
22:25Джош Браун
24:04Евгений Дадонов(Александр Барков, Майкл Матесон)
33:16Карл Грундстрем
38:59Командный штраф
3-й период
41:05Брендан Лейпсик(Мэтт Рой, Джефф Картер)
49:44Анже Копитар(Алек Мартинес, Дастин Браун)
53:47Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
58:04Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Александр Барков)
Лучшие игроки матча
Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Дастин Браун (Лос-Анджелес Кингз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз)
Статистика
13Штрафное время9
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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