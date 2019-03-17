Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Тампе» в матче НХЛ
ТАСС, 17 марта. «Тампа» обыграла «Вашингтон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 17 марта. «Тампа» обыграла «Вашингтон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон (9-я минута), Алекс Киллорн (11, 16, 20), Эрик Чернак (43) и Янни Гурд (60). У проигравших две шайбы забросил российский нападающий Александр Овечкин (28, 53), также отличился Джон Карлсон (13).
Овечкин забросил 48 шайб в текущем сезоне и возглавляет список снайперов лиги, также в его активе 33 передачи. В 131-й раз Овечкин забил более одного гола за матч в НХЛ и делит восьмое место по этому показателю с финским нападающим Теему Селянне. Лидирует Уэйн Гретцки — 189.
В составе «Тампы» две голевые передачи на счету российского форварда Никита Кучерова, который является лучшим бомбардиром лиги — 117 очков (35 шайб + 82 передачи).
Также по голевой передаче сделали нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов, который набрал 63-е (18+45) очко в сезоне, и его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов (26, 3+23). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 34 бросков.
«Тампы» одержала 55-ю победу в сезоне и набрала 114 очков, побив рекорд франшизы, установленный в сезоне-2017/18 (54, 113). Кроме того, команда стала 12-й в истории НХЛ и четвертой за последние 22 года, которая смогла выиграть в регулярном чемпионате 55 и более матчей.
«Тампа» лидирует в таблице Восточной конференции, команда ранее обеспечила себе выход в
|Джон Купер
|Тодд Рирден
|Андрей Василевский
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
|08:35
|Тайлер Джонсон(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
|10:33
|Алекс Киллорн
|12:06
|Джон Карлсон(Евгений Кузнецов)
|15:56
|Алекс Киллорн(Энтони Чирелли, Матье Жозеф)
|17:13
|Ондржей Палат
|18:41
|Том Уилсон
|18:53
|Бретт Коннолли
|25:59
|Никита Кучеров
|27:33
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Джон Карлсон)
|34:42
|Евгений Кузнецов
|38:49
|Райан Макдона
|42:45
|Эрик Чернак(Райан Макдона, Ондржей Палат)
|44:10
|Мэтт Нисканен
|52:56
|Александр Овечкин(Бретт Коннолли, Дмитрий I Орлов)
|54:22
|Ондржей Палат
|59:13
|Алекс Киллорн(Никита Кучеров)
|59:46
|Эрик Чернак
|59:46
|Том Уилсон
|59:58
|Янни Гурд(Адам Эрне, Виктор Хедман)
Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Эрик Чернак (Тампа-Бэй Лайтнинг), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|18
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0