Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Тампе» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон (9-я минута), Алекс Киллорн (11, 16, 20), Эрик Чернак (43) и Янни Гурд (60). У проигравших две шайбы забросил российский нападающий Александр Овечкин (28, 53), также отличился Джон Карлсон (13).

Овечкин забросил 48 шайб в текущем сезоне и возглавляет список снайперов лиги, также в его активе 33 передачи. В 131-й раз Овечкин забил более одного гола за матч в НХЛ и делит восьмое место по этому показателю с финским нападающим Теему Селянне. Лидирует Уэйн Гретцки — 189.

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?

В составе «Тампы» две голевые передачи на счету российского форварда Никита Кучерова, который является лучшим бомбардиром лиги — 117 очков (35 шайб + 82 передачи).

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Также по голевой передаче сделали нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов, который набрал 63-е (18+45) очко в сезоне, и его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов (26, 3+23). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 34 бросков.

«Тампы» одержала 55-ю победу в сезоне и набрала 114 очков, побив рекорд франшизы, установленный в сезоне-2017/18 (54, 113). Кроме того, команда стала 12-й в истории НХЛ и четвертой за последние 22 года, которая смогла выиграть в регулярном чемпионате 55 и более матчей.