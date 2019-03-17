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11:47 (мск), источник: ТАСС

Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Тампе» в матче НХЛ

ТАСС, 17 марта. «Тампа» обыграла «Вашингтон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон (9-я минута), Алекс Киллорн (11, 16, 20), Эрик Чернак (43) и Янни Гурд (60). У проигравших две шайбы забросил российский нападающий Александр Овечкин (28, 53), также отличился Джон Карлсон (13).

Овечкин забросил 48 шайб в текущем сезоне и возглавляет список снайперов лиги, также в его активе 33 передачи. В 131-й раз Овечкин забил более одного гола за матч в НХЛ и делит восьмое место по этому показателю с финским нападающим Теему Селянне. Лидирует Уэйн Гретцки — 189.

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?

В составе «Тампы» две голевые передачи на счету российского форварда Никита Кучерова, который является лучшим бомбардиром лиги — 117 очков (35 шайб + 82 передачи).

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Также по голевой передаче сделали нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов, который набрал 63-е (18+45) очко в сезоне, и его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов (26, 3+23). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 34 бросков.

«Тампы» одержала 55-ю победу в сезоне и набрала 114 очков, побив рекорд франшизы, установленный в сезоне-2017/18 (54, 113). Кроме того, команда стала 12-й в истории НХЛ и четвертой за последние 22 года, которая смогла выиграть в регулярном чемпионате 55 и более матчей.

«Тампа» лидирует в таблице Восточной конференции, команда ранее обеспечила себе выход в плей-офф. «Вашингтон» занимает четвертое место на Востоке с 91 очком в 72 матчах.

Тампа-Бэй Лайтнинг
6:3
3:1, 0:1, 3:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2517.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперТодд Рирден
Вратари
Андрей ВасилевскийБрэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
1-й период
08:35Тайлер Джонсон(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
10:33Алекс Киллорн
12:06Джон Карлсон(Евгений Кузнецов)
15:56Алекс Киллорн(Энтони Чирелли, Матье Жозеф)
17:13Ондржей Палат
18:41Том Уилсон
18:53Бретт Коннолли
2-й период
25:59Никита Кучеров
27:33Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Джон Карлсон)
34:42Евгений Кузнецов
38:49Райан Макдона
3-й период
42:45Эрик Чернак(Райан Макдона, Ондржей Палат)
44:10Мэтт Нисканен
52:56Александр Овечкин(Бретт Коннолли, Дмитрий I Орлов)
54:22Ондржей Палат
59:13Алекс Киллорн(Никита Кучеров)
59:46Эрик Чернак
59:46Том Уилсон
59:58Янни Гурд(Адам Эрне, Виктор Хедман)
Лучшие игроки матча
Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Эрик Чернак (Тампа-Бэй Лайтнинг), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
18Штрафное время18
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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