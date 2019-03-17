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11:41 (мск), источник: ТАСС

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

ТАСС, 17 марта. «Каролина» одержала победу над «Баффало» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе хозяев отличились Лукас Валльмарк (14-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (22), Джастин Уильямс (38) и Джон Стаал (56). У гостей шайбы забросили Джефф Скиннер (3) и Земгус Гиргенсонс (59).

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?

18-летний Свечников забросил 18-ю шайбу в сезоне, также в его активе 15 передач. Он стал четвертым европейцем, который сумел забить 18 голов в НХЛ в возрасте до 19 лет, по этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром. Первое место занимает финн Патрик Лайне (36), второе — россиянин Илья Ковальчук (29).

В еще одном матче дня «Миннесота» победила дома «Рейнджерс» со счетом 5:2. В составе гостей шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Всего на его счету 30 (17+13) очков в сезоне.

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 17.03.2019, 3:00

Миннесота Уайлд5:Нью-Йорк Рейнджерс2

Результаты других матчей дня:

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 16.03.2019, 20:00

Питтсбург Пингвинз1:Сент-Луис Блюз5

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 17.03.2019, 2:00

Бостон Брюинз2:Коламбус Блю Джэкетс1ОТ

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 17.03.2019, 2:00

Виннипег Джетс2:Калгари Флэймз1

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 17.03.2019, 2:00

Монреаль Канадиенс0:Чикаго Блэкхокс2

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 17.03.2019, 2:00

Оттава Сенаторз6:Торонто Мэйпл Ливз2
Каролина Харрикейнз
4:2
1:1, 2:0, 1:1
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2517.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморФил Хаусли
Вратари
Кертис МакэлхинниЛинус Улльмарк
1-й период
02:18Джефф Скиннер(Сэм Райнхарт, Мэтт Ханвик)
13:52Лукас Валлмарк(Бретт Песке, Джордан Мартинук)
16:54Джордан Мартинук
2-й период
21:07Андрей Свечников(Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен)
21:54Майкл Ферланд
21:54Кейси Нельсон
37:09Джастин Уильямс(Джастин Фольк, Нино Нидеррайтер)
3-й период
43:07Зак Богосян
48:39Тревор ван Римсдайк
55:46Джордан Стаал(Дуги Хэмилтон, Майкл Ферланд)
58:59Земгус Гиргенсонс(Юхан Ларссон, Брэндон Монтур)
Лучшие игроки матча
Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Кертис Макэлхинни (Каролина Харрикейнз), Лукас Валлмарк (Каролина Харрикейнз)
Статистика
9Штрафное время7
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало Сэйбрз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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