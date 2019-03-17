Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
ТАСС, 17 марта. «Каролина» одержала победу над «Баффало» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 17 марта. «Каролина» одержала победу над «Баффало» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев отличились Лукас Валльмарк (14-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (22), Джастин Уильямс (38) и Джон Стаал (56). У гостей шайбы забросили Джефф Скиннер (3) и Земгус Гиргенсонс (59).
18-летний Свечников забросил 18-ю шайбу в сезоне, также в его активе 15 передач. Он стал четвертым европейцем, который сумел забить 18 голов в НХЛ в возрасте до 19 лет, по этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром. Первое место занимает финн Патрик Лайне (36), второе — россиянин Илья Ковальчук (29).
В еще одном матче дня «Миннесота» победила дома «Рейнджерс» со счетом 5:2. В составе гостей шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Всего на его счету 30 (17+13) очков в сезоне.
|Род Бриндамор
|Фил Хаусли
|Кертис Макэлхинни
|Линус Улльмарк
|02:18
|Джефф Скиннер(Сэм Райнхарт, Мэтт Ханвик)
|13:52
|Лукас Валлмарк(Бретт Песке, Джордан Мартинук)
|16:54
|Джордан Мартинук
|21:07
|Андрей Свечников(Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен)
|21:54
|Майкл Ферланд
|21:54
|Кейси Нельсон
|37:09
|Джастин Уильямс(Джастин Фольк, Нино Нидеррайтер)
|43:07
|Зак Богосян
|48:39
|Тревор ван Римсдайк
|55:46
|Джордан Стаал(Дуги Хэмилтон, Майкл Ферланд)
|58:59
|Земгус Гиргенсонс(Юхан Ларссон, Брэндон Монтур)
Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Кертис Макэлхинни (Каролина Харрикейнз), Лукас Валлмарк (Каролина Харрикейнз)
|9
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0