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13:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Макгрегор произнёс пламенную речь в раздевалке «Бостона» перед матчем

«Бостон Брюинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Брюинз» прервали серию из трёх поражений.

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Источник: AP 2019

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор произвёл символическое вбрасывание. Он был приглашён на игру в рамках вечера ирландского наследия, проводившегося перед днём святого Патрика, который отмечается 17 марта.

Знаменитый боец также побывал в раздевалке «Брюинз», где произнёс пламенную речь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда я говорю “Бостон”, вы говорите “силён”. Помните, сила в единстве. Мы должны поддерживать друг друга. Посмотрите налево, посмотрите направо, за этих людей вы бьётесь. Ребята, желаю вам самого лучшего. Вперёд, “Бостон Брюинз”! Кто капитан? Возьми эту шайбу, когда я проведу вбрасывание. Это твоя шайба, это твоя арена! Кто тут любит подраться? Все! Вы — победители и бойцы! Размажьте их, пленных не брать! Вперёд, “Бостон Брюинз”!», — сказал Конор.

Бостон Брюинз
2:1ОТ
1:1, 0:0, 0:0
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2517.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиДжон Торторелла
Вратари
Ярослав ГалакЙоонас Корписало
1-й период
05:24Лукаш Седлак
05:51Патрис Бержерон(Давид Крейчи, Брэд Маршан)
16:52Мэтт Дюшен(Маркус Нутиваара, Дэвид Савар)
2-й период
35:55Чарли Койл
3-й период
43:05Пьер-Люк Дюбуа
Овертайм
63:30Брэд Маршан(Патрис Бержерон)
Лучшие игроки матча
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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