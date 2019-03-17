Макгрегор произнёс пламенную речь в раздевалке «Бостона» перед матчем

«Когда я говорю “Бостон”, вы говорите “силён”. Помните, сила в единстве. Мы должны поддерживать друг друга. Посмотрите налево, посмотрите направо, за этих людей вы бьётесь. Ребята, желаю вам самого лучшего. Вперёд, “Бостон Брюинз”! Кто капитан? Возьми эту шайбу, когда я проведу вбрасывание. Это твоя шайба, это твоя арена! Кто тут любит подраться? Все! Вы — победители и бойцы! Размажьте их, пленных не брать! Вперёд, “Бостон Брюинз”!», — сказал Конор.