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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Эспозито: Овечкин догнал меня по голам в большинстве? Это просто адский игрок

Канадский нападающий Фил Эспозито прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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Источник: AFP 2019

Хоккеист столичной команды оформил дубль в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6) и вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству голов в большинстве (246), догнав Эспозито. Российский форвард отличился в неравных составах на 28-й минуте матча, ассистентами выступили Ти Джей Оши и Джон Карлсон.

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?

«Овечкин догнал меня по голам в большинстве? Это правда? Он просто адский игрок», — сказал Эспозито в радиоэфире в одном из перерывов игры.

Впереди Овечкина располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247).

Тампа-Бэй Лайтнинг
6:3
3:1, 0:1, 3:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2517.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперТодд Рирден
Вратари
Андрей ВасилевскийБрэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
1-й период
08:35Тайлер Джонсон(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
10:33Алекс Киллорн
12:06Джон Карлсон(Евгений Кузнецов)
15:56Алекс Киллорн(Матье Жозеф, Энтони Чирелли)
17:13Ондржей Палат
18:41Том Уилсон
18:53Бретт Коннолли
2-й период
25:59Никита Кучеров
27:33Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Джон Карлсон)
34:42Евгений Кузнецов
38:49Райан Макдона
3-й период
42:45Эрик Чернак(Райан Макдона, Ондржей Палат)
44:10Мэтт Нисканен
52:56Александр Овечкин(Бретт Коннолли, Дмитрий I Орлов)
54:22Ондржей Палат
59:13Алекс Киллорн(Никита Кучеров)
59:46Эрик Чернак
59:46Том Уилсон
59:58Янни Гурд(Адам Эрне, Виктор Хедман)
Лучшие игроки матча
Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Эрик Чернак (Тампа-Бэй Лайтнинг), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
18Штрафное время18
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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