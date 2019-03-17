Эспозито: Овечкин догнал меня по голам в большинстве? Это просто адский игрок
Канадский нападающий Фил Эспозито прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Канадский нападающий Фил Эспозито прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Хоккеист столичной команды оформил дубль в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6) и вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству голов в большинстве (246), догнав Эспозито. Российский форвард отличился в неравных составах на 28-й минуте матча, ассистентами выступили Ти Джей Оши и Джон Карлсон.
«Овечкин догнал меня по голам в большинстве? Это правда? Он просто адский игрок», — сказал Эспозито в радиоэфире в одном из перерывов игры.
Впереди Овечкина располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247).
|Джон Купер
|Тодд Рирден
|Андрей Василевский
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
|08:35
|Тайлер Джонсон(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
|10:33
|Алекс Киллорн
|12:06
|Джон Карлсон(Евгений Кузнецов)
|15:56
|Алекс Киллорн(Матье Жозеф, Энтони Чирелли)
|17:13
|Ондржей Палат
|18:41
|Том Уилсон
|18:53
|Бретт Коннолли
|25:59
|Никита Кучеров
|27:33
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Джон Карлсон)
|34:42
|Евгений Кузнецов
|38:49
|Райан Макдона
|42:45
|Эрик Чернак(Райан Макдона, Ондржей Палат)
|44:10
|Мэтт Нисканен
|52:56
|Александр Овечкин(Бретт Коннолли, Дмитрий I Орлов)
|54:22
|Ондржей Палат
|59:13
|Алекс Киллорн(Никита Кучеров)
|59:46
|Эрик Чернак
|59:46
|Том Уилсон
|59:58
|Янни Гурд(Адам Эрне, Виктор Хедман)
Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Эрик Чернак (Тампа-Бэй Лайтнинг), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|18
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0