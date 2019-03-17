Эспозито: Овечкин догнал меня по голам в большинстве? Это просто адский игрок

Хоккеист столичной команды оформил дубль в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6) и вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству голов в большинстве (246), догнав Эспозито. Российский форвард отличился в неравных составах на 28-й минуте матча, ассистентами выступили Ти Джей Оши и Джон Карлсон.

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?