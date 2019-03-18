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09:40 (мск), источник: ТАСС

«Калгари» стал первым участником плей-офф НХЛ от Западной конференции

ТАСС, 18 марта. «Миннесота» проиграла «Айлендерс» в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот результат позволил «Калгари» первым квалифицироваться в плей-офф текущего сезона от Западной конференции.

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Источник: AP 2019

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Зак Паризе (32-я минута) и Джаред Сперджен (48). У победителей отличились Джордан Эберле (10), Андрес Ли (37) и Брок Нельсон (62).

«Калгари» лидирует в Западной конференции, набрав 95 очков в 72 матчах и уже не опустится ниже восьмой позиции.

Последний раз «Калгари» участвовал в плей-офф НХЛ в сезоне-2016/17, где в первом раунде уступил «Анахайму» со счетом 0−4 в серии. «Калгари» выиграл Кубок Стэнли в 1989 году и еще дважды проигрывал в финале (1986, 2004).

Ранее первым участником плей-офф НХЛ сезона-2018/19 стала «Тампа», которая лидирует в Восточной конференции, набрав 114 очков.

Миннесота Уайлд
2:3ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2618.03.2019, 01:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс БудроБарри Тротц
Вратари
Алекс СтэлокТомас Грайсс
1-й период
03:00Мэтт Мартин
06:55Эндрю Лэдд
09:28Джордан Эберле(Мэтью Барзал)
13:38Кевин Фиала
17:56Адам Пелеч
2-й период
24:57Андерс Ли
29:46Томас Грайсс
31:11Зак Паризе(Райан Сутер, Райан Донато)
35:11Эрик Стаал
36:12Андерс Ли(Девон Тэйвз, Брок Нельсон)
3-й период
45:59Брок Нельсон
47:15Джаред Сперджен(Эрик Стаал, Райан Донато)
Овертайм
61:04Брок Нельсон(Мэтью Барзал)
Лучшие игроки матча
Брок Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), Джаред Сперджен (Миннесота Уайлд), Райан Донато (Миннесота Уайлд)
Статистика
4Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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