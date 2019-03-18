«Калгари» стал первым участником плей-офф НХЛ от Западной конференции

Источник: AP 2019

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Зак Паризе (32-я минута) и Джаред Сперджен (48). У победителей отличились Джордан Эберле (10), Андрес Ли (37) и Брок Нельсон (62).

«Калгари» лидирует в Западной конференции, набрав 95 очков в 72 матчах и уже не опустится ниже восьмой позиции.

Последний раз «Калгари» участвовал в плей-офф НХЛ в сезоне-2016/17, где в первом раунде уступил «Анахайму» со счетом 0−4 в серии. «Калгари» выиграл Кубок Стэнли в 1989 году и еще дважды проигрывал в финале (1986, 2004).