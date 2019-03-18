Малкин пропустил игру с «Филадельфией» из-за травмы, полученной в прошлом матче
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома в овертайме уступил «Филадельфии Флайерз» — 1:2.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома в овертайме уступил «Филадельфии Флайерз» — 1:2.
Во встрече не принял участие российский нападающий хозяев Евгений Малкин. Он пропускал игру
Счёт на 43-й минуте открыл латышский форвард гостей Теодор Флюгерс. «Лётчики» восстановили равновесие при игре в формате «6 на 5». За 19 секунд до истечения основного времени забил Джеймс ван Римсдайк. Победу «Филадельфии» за четыре секунды до окончания овертайма принёс Шон Кутюрье.
«Пингвины» потерпели два поражения кряду. «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 88 очков.
|Майк Салливан
|Скотт Гордон
|Мэттью Мюррей
|Картер Харт(Картер Харт)
|06:50
|Командный штраф
|20:44
|Ник Бьюгстад
|42:07
|Теодорс Блюгерс(Фил Кессел, Маркус Петтерссон)
|42:57
|Радко Гудас
|43:56
|Фил Кессел
|47:27
|Фил Вароун
|52:35
|Командный штраф
|54:17
|Командный штраф
|59:41
|Джеймс ван Римсдайк(Трэвис Конекны, Шон Кутюрье)
|64:56
|Шон Кутюрье(Шейн Гостисбеер)
Картер Харт (Филадельфия Флайерз), Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз), Теодорс Блюгерс (Питтсбург Пингвинз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0