Малкин пропустил игру с «Филадельфией» из-за травмы, полученной в прошлом матче

Во встрече не принял участие российский нападающий хозяев Евгений Малкин. Он пропускал игру из-за травмы, полученной от удара в рёбра защитником Робертом Бортуццо в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз», сообщает в своём «твиттере» журналист Дейв Молинари.

Счёт на 43-й минуте открыл латышский форвард гостей Теодор Флюгерс. «Лётчики» восстановили равновесие при игре в формате «6 на 5». За 19 секунд до истечения основного времени забил Джеймс ван Римсдайк. Победу «Филадельфии» за четыре секунды до окончания овертайма принёс Шон Кутюрье.