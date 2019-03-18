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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Малкин пропустил игру с «Филадельфией» из-за травмы, полученной в прошлом матче

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома в овертайме уступил «Филадельфии Флайерз» — 1:2.

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Во встрече не принял участие российский нападающий хозяев Евгений Малкин. Он пропускал игру из-за травмы, полученной от удара в рёбра защитником Робертом Бортуццо в предыдущем матче с «Сент-Луис Блюз», сообщает в своём «твиттере» журналист Дейв Молинари.

Счёт на 43-й минуте открыл латышский форвард гостей Теодор Флюгерс. «Лётчики» восстановили равновесие при игре в формате «6 на 5». За 19 секунд до истечения основного времени забил Джеймс ван Римсдайк. Победу «Филадельфии» за четыре секунды до окончания овертайма принёс Шон Кутюрье.

«Пингвины» потерпели два поражения кряду. «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 88 очков.

Питтсбург Пингвинз
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2618.03.2019, 02:30 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанСкотт Гордон
Вратари
Мэттью МюррейКартер Харт(Картер Харт)
1-й период
06:50Командный штраф
2-й период
20:44Ник Бьюгстад
3-й период
42:07Теодорс Блюгерс(Фил Кессел, Маркус Петтерссон)
42:57Радко Гудас
43:56Фил Кессел
47:27Фил Вароун
52:35Командный штраф
54:17Командный штраф
59:41Джеймс ван Римсдайк(Трэвис Конекны, Шон Кутюрье)
Овертайм
64:56Шон Кутюрье(Шейн Гостисбеер)
Лучшие игроки матча
Картер Харт (Филадельфия Флайерз), Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз), Теодорс Блюгерс (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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