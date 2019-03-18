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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Флорида» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Дадонова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» уступил на выезде «Анахайм Дакс» — 2:3.

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Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Девин Шор. Евгений Дадонов восстановил паритет в начале второго периода. Адам Хенрик вновь вывел «уток» вперёд. На 43-й минуте ответил Аарон Экблад. Победу «Анахайму» на 56-й минуте принёс Якоб Сильверберг.

Также на счету Евгения показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 20.08 на льду (1.23 — в большинстве).

«Анахайм» одержал третью победу в четырёх матчах, но остался на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Флорида» прервала серию из четырёх побед. «Пантерз» (76) — 11-е на Востоке.

Анахайм Дакс
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2618.03.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Боб МюррейБоб Бонер
Вратари
Джон ГибсонСамуэль Монтембо
1-й период
01:15Марк Пайсик
01:29Девин Шор(Ник Ритчи, Райан Гецлаф)
2-й период
20:11Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
24:01Евгений Дадонов
29:48Райан Гецлаф
32:04Адам Хенрик(Райан Гецлаф)
37:40Райан Гецлаф
37:40Джонатан Юбердо
3-й период
43:33Аарон Экблад(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
55:17Якоб Сильверберг(Рикард Ракелль)
Лучшие игроки матча
Райан Гецлаф (Анахайм Дакс), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Джон Гибсон (Анахайм Дакс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм Дакс
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