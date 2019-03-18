«Флорида» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Дадонова

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6B-otdF1vP8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Девин Шор. Евгений Дадонов восстановил паритет в начале второго периода. Адам Хенрик вновь вывел «уток» вперёд. На 43-й минуте ответил Аарон Экблад. Победу «Анахайму» на 56-й минуте принёс Якоб Сильверберг.

Также на счету Евгения показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 20.08 на льду (1.23 — в большинстве).