«Флорида» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Дадонова
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» уступил на выезде «Анахайм Дакс» — 2:3.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» уступил на выезде «Анахайм Дакс» — 2:3.
Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Девин Шор. Евгений Дадонов восстановил паритет в начале второго периода. Адам Хенрик вновь вывел «уток» вперёд. На 43-й минуте ответил Аарон Экблад. Победу «Анахайму» на 56-й минуте принёс Якоб Сильверберг.
Также на счету Евгения показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 20.08 на льду (1.23 — в большинстве).
«Анахайм» одержал третью победу в четырёх матчах, но остался на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Флорида» прервала серию из четырёх побед. «Пантерз» (76) — 11-е на Востоке.
|Боб Мюррей
|Боб Бонер
|Джон Гибсон
|Самуэль Монтембо
|01:15
|Марк Пайсик
|01:29
|Девин Шор(Ник Ритчи, Райан Гецлаф)
|20:11
|Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
|24:01
|Евгений Дадонов
|29:48
|Райан Гецлаф
|32:04
|Адам Хенрик(Райан Гецлаф)
|37:40
|Райан Гецлаф
|37:40
|Джонатан Юбердо
|43:33
|Аарон Экблад(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
|55:17
|Якоб Сильверберг(Рикард Ракелль)
Райан Гецлаф (Анахайм Дакс), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Джон Гибсон (Анахайм Дакс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0