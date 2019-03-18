Русский вратарь бросался клюшкой, чтобы спасти рекорд Буре. Так он тормознул вундеркинда из Швеции
Худобин отразил буллит запрещенным приемом, но избежал наказания.
Худобин отразил буллит запрещенным приемом, но избежал наказания.
Антон Худобин — снова основной вратарь «Далласа». Такой статус он в очередной раз получил временно, по причине очередной травмы первого номера «Старз» Бена Бишопа. В последнее время американцу так не везет, что скоро они с россиянином сравняются по количеству матчей в нынешнем сезоне. Антон, надо признать, с не совсем привычным для себя объемом нагрузки справляется очень достойно, в Техасе точно довольны, что летом решили предложить ему контракт.
В пятницу «Даллас» играл с «Вегасом» и Худобин остался не очень доволен собой. Все
С Шаллером Худобин до лета 2018-го года вместе играл за «Бостон», но этим вечером американец не пожалел бывшего партнера. В середине первого периода он бросил в касание после паса из угла площадки и оформил дубль. Удивительно, но эти голы стали для форварда первыми за 38 игр в форме «Кэнакс».
В эпизоде со вторым голом ассист на Шаллера отдал 20-летний шведский вундеркинд Элиас Петтерссон. Эта передача позволила ему набрать 60-е очко в сезоне и повторить клубный рекорд, принадлежащий Павлу Буре и Ивану Глинке. Скандинаву осталось заработать один результативный балл, чтобы стать самым результативным игроком в истории «Ванкувера».
Рекорд Буре и Глинки должен был пасть в начале второй двадцатиминутки, когда Петтерссон получил право исполнить штрафной бросок. Швед решил обыгрывать Худобина, но российский вратарь бросил клюшку и выбил шайбу у нападающего. По правилам НХЛ, в таких ситуациях арбитры обязаны зафиксировать взятие ворот, но на этот раз судьи поступили иначе. Они посчитали, что россиянин расстался с клюшкой не по собственному желанию, а случайно, и гол не засчитали. Достижение Буре устояло.
«Даллас» воодушевился необычным спасением своего голкипера и совершил камбэк. За 22 секунды до второго перерыва Валерий Ничушкин протащил шайбу через половину площадки, скинул ее на Джейми Бенна, который пробил Якоба Маркстрема и позволил российскому форварду прервать 18-матчевую серию без набранных очков.
А ближе к концу основного времени Александр Радулов
Дополнительные пять минут остались без заброшенных шайб, победителя пришлось определять в серии буллитов. Там Худобин по правилам остановил того же Петтерссона, а также Брока Босера и Тэннера Пирсона, но не справился с попыткой Джошуа Ливо. Ну, а форварды «Далласа» запороли все четыре своих броска. 3:2 — победа «Ванкувера».
|Джим Монтгомери
|Трэвис Грин
|Антон Худобин
|Якоб Маркстрем
|00:52
|Тим Шаллер(Джей Бигл)
|06:30
|Джейк Виртанен
|10:53
|Тим Шаллер(Элиас Петтерссон, Брок Бозер)
|24:58
|Элиас Петтерссон
|32:18
|Джейми Бенн
|39:38
|Джейми Бенн(Валерий Ничушкин, Роман Полак)
|41:16
|Трой Стэчер
|56:10
|Тэйлор Федун(Александр Радулов, Йон Клингберг)
|61:03
|Джейми Бенн
|победный бросок: Джош Лейво(Ванкувер Кэнакс)
Тим Шаллер (Ванкувер Кэнакс), Валерий Ничушкин (Даллас Старз), Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0