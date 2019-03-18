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10:01 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь бросался клюшкой, чтобы спасти рекорд Буре. Так он тормознул вундеркинда из Швеции

Худобин отразил буллит запрещенным приемом, но избежал наказания.

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Антон Худобин — снова основной вратарь «Далласа». Такой статус он в очередной раз получил временно, по причине очередной травмы первого номера «Старз» Бена Бишопа. В последнее время американцу так не везет, что скоро они с россиянином сравняются по количеству матчей в нынешнем сезоне. Антон, надо признать, с не совсем привычным для себя объемом нагрузки справляется очень достойно, в Техасе точно довольны, что летом решили предложить ему контракт.

В пятницу «Даллас» играл с «Вегасом» и Худобин остался не очень доволен собой. Все из-за гола, пропущенного уже на 18-й секунде встречи. После матча кипер отметил, что «однозначно должен был отбивать тот бросок», и признался: «Возможно, я еще спал». Увы, в воскресенье Антон допустил ту же самую ошибку — не смог сразу включиться в матч с «Ванкувером» и снова пропустил на первой минуте. Вина за гол целиком и полностью лежит на Добби — Тим Шаллер бросал с очень острого угла, да еще и в ближний угол.

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С Шаллером Худобин до лета 2018-го года вместе играл за «Бостон», но этим вечером американец не пожалел бывшего партнера. В середине первого периода он бросил в касание после паса из угла площадки и оформил дубль. Удивительно, но эти голы стали для форварда первыми за 38 игр в форме «Кэнакс».

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В эпизоде со вторым голом ассист на Шаллера отдал 20-летний шведский вундеркинд Элиас Петтерссон. Эта передача позволила ему набрать 60-е очко в сезоне и повторить клубный рекорд, принадлежащий Павлу Буре и Ивану Глинке. Скандинаву осталось заработать один результативный балл, чтобы стать самым результативным игроком в истории «Ванкувера».

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Рекорд Буре и Глинки должен был пасть в начале второй двадцатиминутки, когда Петтерссон получил право исполнить штрафной бросок. Швед решил обыгрывать Худобина, но российский вратарь бросил клюшку и выбил шайбу у нападающего. По правилам НХЛ, в таких ситуациях арбитры обязаны зафиксировать взятие ворот, но на этот раз судьи поступили иначе. Они посчитали, что россиянин расстался с клюшкой не по собственному желанию, а случайно, и гол не засчитали. Достижение Буре устояло.

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«Даллас» воодушевился необычным спасением своего голкипера и совершил камбэк. За 22 секунды до второго перерыва Валерий Ничушкин протащил шайбу через половину площадки, скинул ее на Джейми Бенна, который пробил Якоба Маркстрема и позволил российскому форварду прервать 18-матчевую серию без набранных очков.

А ближе к концу основного времени Александр Радулов из-за ворот сбросил шайбу на защитника Тэйлора Федуна, и тот перевел встречу в овертайм.

Дополнительные пять минут остались без заброшенных шайб, победителя пришлось определять в серии буллитов. Там Худобин по правилам остановил того же Петтерссона, а также Брока Босера и Тэннера Пирсона, но не справился с попыткой Джошуа Ливо. Ну, а форварды «Далласа» запороли все четыре своих броска. 3:2 — победа «Ванкувера».

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Даллас Старз
2:3Б
0:2, 1:0, 1:0, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2618.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериТрэвис Грин
Вратари
Антон ХудобинЯкоб Маркстрем
1-й период
00:52Тим Шаллер(Джей Бигл)
06:30Джейк Виртанен
10:53Тим Шаллер(Элиас Петтерссон, Брок Бозер)
2-й период
24:58Элиас Петтерссон
32:18Джейми Бенн
39:38Джейми Бенн(Валерий Ничушкин, Роман Полак)
3-й период
41:16Трой Стэчер
56:10Тэйлор Федун(Александр Радулов, Йон Клингберг)
Овертайм
61:03Джейми Бенн
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джош Лейво(Ванкувер Кэнакс)
Лучшие игроки матча
Тим Шаллер (Ванкувер Кэнакс), Валерий Ничушкин (Даллас Старз), Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
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