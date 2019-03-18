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10:47 (мск), источник: Sport24

Канадец сломал русского защитника грязным ударом. Этого парня ждет в НХЛ сам Овечкин

В Америке Александра Алексеева даже признали спортсменом года.

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Защитник Александр Алексеев просочился в первый раунд драфта НХЛ-2018 в самый последний момент. Закрывал первый круг действующий чемпион «Вашингтон», он-то и выбрал игрока команды Западной хоккейной лиги «Ред Дир». Через несколько мгновений воспитанник петербуржского хоккея примерял форму «Кэпиталз», а в столице США у телевизора за него радовался ни кто-нибудь, а Александр Овечкин.

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Чуть позже Ови даже позвонил новому проспекту «Вашингтона» и лично его поздравил.

Овечкин сказал мне: «Ждем не дождемся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать».
Александр Алексеев, защитник молодежной сборной России по хоккею.

Родился Алексеев в Санкт-Петербурге в 1999 году, попал в систему СКА, до 16 лет выступал за «Серебряных львов», успев сыграть 20 матчей в МХЛ. За океан Александр перебрался в 2016-м. В первом сезоне в составе «Ред Дир» он провел 41 встречу и набрал 21 очко, спустя год прибавил — 45 игр и 37 баллов, а в нынешнем чемпионате продолжил прогрессировать — 49 матчей и 43 очка. Добавьте сюда бронзу молодежного чемпионата мира-2019 в Ванкувере, на котором Алексеев проявил себе одним из лидеров сборной Брагина, и станет понятно, что в Северной Америке подрастает очень талантливый русский оборонец.

Увы, полторы недели назад в карьере Александра случилось очень неприятное событие. 8 марта, в матче с клубом «Брэндон Уит Кингз» в него грязно врезался канадский нападающий Бен Маккартни. Удар в колено получился очень жестким, россиянин не смог подняться на ноги самостоятельно и покинул лед на носилках.

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Буквально на следующий день Алексеев уже участвовал в автограф-сессии для поклонников «Ред Дир», но фотографировался с фанатами только сидя.

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Спустя еще три дня российского защитника ждала приятная церемония — издание «Red Deer Advocate» признало Александра спортсменом года. Хоккеист смог самостоятельно выйти на лед, но поверх брюк на его ногу был надет специальный фиксатор.

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Алексеев находится в списке травмированных игроков «Ред Дир» с классической формулировкой «травма нижней части тела».

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