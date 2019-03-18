Канадец сломал русского защитника грязным ударом. Этого парня ждет в НХЛ сам Овечкин
В Америке Александра Алексеева даже признали спортсменом года.
В Америке Александра Алексеева даже признали спортсменом года.
Защитник Александр Алексеев просочился в первый раунд драфта НХЛ-2018 в самый последний момент. Закрывал первый круг действующий чемпион «Вашингтон»,
Чуть позже Ови даже позвонил новому проспекту «Вашингтона» и лично его поздравил.
Овечкин сказал мне: «Ждем не дождемся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать».
Родился Алексеев в
Увы, полторы недели назад в карьере Александра случилось очень неприятное событие. 8 марта, в матче с клубом «Брэндон Уит Кингз» в него грязно врезался канадский нападающий Бен Маккартни. Удар в колено получился очень жестким, россиянин не смог подняться на ноги самостоятельно и покинул лед на носилках.
Буквально на следующий день Алексеев уже участвовал в
Спустя еще три дня российского защитника ждала приятная церемония — издание «Red Deer Advocate» признало Александра спортсменом года. Хоккеист смог самостоятельно выйти на лед, но поверх брюк на его ногу был надет специальный фиксатор.
Алексеев находится в списке травмированных игроков «Ред Дир» с классической формулировкой «травма нижней части тела».