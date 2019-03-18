Петтерссон: Горжусь, что повторил рекорд Буре. Он был отличным игроком

Он отметился результативной передачей во время второй голевой комбинации команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2 Б). Шведский хоккеист набрал 60-е очко в нынешнем сезоне — 27 заброшенных шайб и 33 голевые передачи. 20-летний форвард повторил клубный рекорд Павла Буре и Ивана Глинки по набранным очкам среди новичков.

«Конечно, я горжусь этим. Буре был отличным игроком», — приводит слова Петтерссона официальный сайт НХЛ.