Петтерссон: Горжусь, что повторил рекорд Буре. Он был отличным игроком
Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поделился мнением о повторении клубного рекорда.
Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поделился мнением о повторении клубного рекорда.
Он отметился результативной передачей во время второй голевой комбинации команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2 Б). Шведский хоккеист набрал 60-е очко в нынешнем сезоне — 27 заброшенных шайб и 33 голевые передачи. 20-летний форвард повторил клубный рекорд Павла Буре и Ивана Глинки по набранным очкам среди новичков.
«Конечно, я горжусь этим. Буре был отличным игроком», — приводит слова Петтерссона официальный сайт НХЛ.
Счёт уже на 52-й секунде открыл форвард гостей Тим Шаллер. В середине первого периода он оформил дубль. Джейми Бенн сократил отставание на последней минуте второго игрового отрезка. Игру в овертайм перевёл Тейлор Федун. Победу в серии буллитов «Ванкуверу» принёс Джош Ливо.
|Джим Монтгомери
|Трэвис Грин
|Антон Худобин
|Якоб Маркстрем
|00:52
|Тим Шаллер(Джей Бигл)
|06:30
|Джейк Виртанен
|10:53
|Тим Шаллер(Элиас Петтерссон, Брок Бозер)
|24:58
|Элиас Петтерссон
|32:18
|Джейми Бенн
|39:38
|Джейми Бенн(Валерий Ничушкин, Роман Полак)
|41:16
|Трой Стэчер
|56:10
|Тэйлор Федун(Александр Радулов, Йон Клингберг)
|61:03
|Джейми Бенн
|победный бросок: Джош Лейво(Ванкувер Кэнакс)
Тим Шаллер (Ванкувер Кэнакс), Валерий Ничушкин (Даллас Старз), Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0