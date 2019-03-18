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13:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Петтерссон: Горжусь, что повторил рекорд Буре. Он был отличным игроком

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поделился мнением о повторении клубного рекорда.

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Источник: AP 2019

Он отметился результативной передачей во время второй голевой комбинации команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2 Б). Шведский хоккеист набрал 60-е очко в нынешнем сезоне — 27 заброшенных шайб и 33 голевые передачи. 20-летний форвард повторил клубный рекорд Павла Буре и Ивана Глинки по набранным очкам среди новичков.
«Конечно, я горжусь этим. Буре был отличным игроком», — приводит слова Петтерссона официальный сайт НХЛ.

Счёт уже на 52-й секунде открыл форвард гостей Тим Шаллер. В середине первого периода он оформил дубль. Джейми Бенн сократил отставание на последней минуте второго игрового отрезка. Игру в овертайм перевёл Тейлор Федун. Победу в серии буллитов «Ванкуверу» принёс Джош Ливо.

Даллас Старз
2:3Б
0:2, 1:0, 1:0, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2618.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериТрэвис Грин
Вратари
Антон ХудобинЯкоб Маркстрем
1-й период
00:52Тим Шаллер(Джей Бигл)
06:30Джейк Виртанен
10:53Тим Шаллер(Элиас Петтерссон, Брок Бозер)
2-й период
24:58Элиас Петтерссон
32:18Джейми Бенн
39:38Джейми Бенн(Валерий Ничушкин, Роман Полак)
3-й период
41:16Трой Стэчер
56:10Тэйлор Федун(Александр Радулов, Йон Клингберг)
Овертайм
61:03Джейми Бенн
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джош Лейво(Ванкувер Кэнакс)
Лучшие игроки матча
Тим Шаллер (Ванкувер Кэнакс), Валерий Ничушкин (Даллас Старз), Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
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