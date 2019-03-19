Клуб НХЛ подписал контракт с трехлетним мальчиком
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» подписал двухдневный контракт с трехлетним мальчиком Эшером Коллье, страдающим от церебрального паралича, сообщает
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» подписал двухдневный контракт с трехлетним мальчиком Эшером Коллье, страдающим от церебрального паралича, сообщает
На специальной
«Это наша самая большая сделка. Наша команда становится все моложе и моложе. Мы очень рады, что Эшер присоединился к нам», — сказал помощник генерального менеджера клуба Брайан Пойл.
Функционер отметил, что Коллье будет переведен в первое звено.
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