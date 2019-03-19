Клуб НХЛ подписал контракт с трехлетним мальчиком

На специальной пресс-конференции ребенку вручили именной хоккейный свитер с четвертым номером. Коллье уже провел тренировку с командой. Он стал самым молодым игроком, с которым был подписано соглашение.

«Это наша самая большая сделка. Наша команда становится все моложе и моложе. Мы очень рады, что Эшер присоединился к нам», — сказал помощник генерального менеджера клуба Брайан Пойл.

Функционер отметил, что Коллье будет переведен в первое звено.