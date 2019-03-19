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00:44 (мск), источник: Газета.Ру

Клуб НХЛ подписал контракт с трехлетним мальчиком

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» подписал двухдневный контракт с трехлетним мальчиком Эшером Коллье, страдающим от церебрального паралича, сообщает пресс-служба команды в твиттере.

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На специальной пресс-конференции ребенку вручили именной хоккейный свитер с четвертым номером. Коллье уже провел тренировку с командой. Он стал самым молодым игроком, с которым был подписано соглашение.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это наша самая большая сделка. Наша команда становится все моложе и моложе. Мы очень рады, что Эшер присоединился к нам», — сказал помощник генерального менеджера клуба Брайан Пойл.

Функционер отметил, что Коллье будет переведен в первое звено.

Ранее вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс встретился со своим фанатом и осуществил желание его умершей от рака матери.

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