Стэмкос установил снайперский рекорд «Тампы»
Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос забросил одну из шайб «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).
Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос забросил одну из шайб «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).
Он забросил 384-ю шайбу в составе «Лайтнинг».
Стэмкос установли снайперский рекорд клуба. Он превзошел достижение Венсана Лекавалье.
«Тампа» набрала 116 очков и стала недосягаемой для соперников. Команда впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ.