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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стэмкос установил снайперский рекорд «Тампы»

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос забросил одну из шайб «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).

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Он забросил 384-ю шайбу в составе «Лайтнинг».

Стэмкос установли снайперский рекорд клуба. Он превзошел достижение Венсана Лекавалье.

«Тампа» набрала 116 очков и стала недосягаемой для соперников. Команда впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ.

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