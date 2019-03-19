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10:53 (мск), источник: ТАСС

«Ванкувер» победил «Чикаго» в матче НХЛ, Петтерссон побил клубный рекорд Буре

ТАСС, 19 марта. /ТАСС/. «Ванкувер» обыграл «Чикаго» со счетом 3:2 в овертайме гостевого матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Александер Эдлер (21-я минута), Маркус Гранлунд (27) и Бо Хорват (61). У хозяев шайбы забросили Джонатан Тэйвз (20) и Эрик Густафссон (57).

Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился результативной передачей. Он набрал 61-е (27 шайб + 34 передачи) очко в своем дебютном сезоне в НХЛ.

20-летний форвард побил клубный рекорд россиянина Павла Буре (сезон-1991/92) и чеха Ивана Глинки (1981/82) по набранным очкам среди новичков. Петтерссон достиг этой отметки за 62 матча, Буре набрал 60 очков за 65 игр, Глинка — 60 за 72 матча.
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В составе «Чикаго» два результативные передачи сделал нападающий Патрик Кейн. Теперь на его счету 101 (41+60) очко в 71 матче текущего сезона. Последний раз игроку «Чикаго» понадобилось меньше игр для того, чтобы набрать 100 очков, в сезоне-1985/86, когда Дени Савар достиг этой отметки за 69 матчей. В сезоне-2015/16 Кейн набрал 114 очков по итогам регулярного чемпионата. В истории франшизы только три игрока набирали 100 очков в более чем в одном сезоне. Кроме Савара (5 раз), это достижение покорилось Джереми Рёнику (3). Из действующих игроков это также удавалось Сидни Кросби (5 раз), Александру Овечкину (4), Джо Торнтону, Евгению Малкину, Коннору Макдэвиду (по 3) и Никите Кучерову (2).

«Чикаго» занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 74 очка в 72 матчах. «Ванкувер» идет 12-м — 72 очка в 73 играх. В следующем матче «Чикаго» 22 марта примет «Филадельфию», «Ванкувер» днем ранее сыграет дома с «Оттавой».

Чикаго Блэкхокс
2:3ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2619.03.2019, 03:30 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонТрэвис Грин
Вратари
Кори КроуфордТэтчер Демко
1-й период
05:23Тим Шаллер
18:55Алекс Бига
19:25Джонатан Тэйвз(Патрик Кейн)
2-й период
20:49Маркус Крюгер
20:53Александр Эдлер(Бо Хорват)
26:22Маркус Гранлунд(Брок Бозер, Элиас Петтерссон)
3-й период
54:17Брок Бозер
56:47Эрик I Густафссон(Данкан Кит, Патрик Кейн)
Овертайм
60:16Бо Хорват(Александр Эдлер)
Лучшие игроки матча
Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Кори Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ванкувер Кэнакс
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