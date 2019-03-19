«Ванкувер» победил «Чикаго» в матче НХЛ, Петтерссон побил клубный рекорд Буре

В составе «Чикаго» два результативные передачи сделал нападающий Патрик Кейн. Теперь на его счету 101 (41+60) очко в 71 матче текущего сезона. Последний раз игроку «Чикаго» понадобилось меньше игр для того, чтобы набрать 100 очков, в сезоне-1985/86, когда Дени Савар достиг этой отметки за 69 матчей. В сезоне-2015/16 Кейн набрал 114 очков по итогам регулярного чемпионата. В истории франшизы только три игрока набирали 100 очков в более чем в одном сезоне. Кроме Савара (5 раз), это достижение покорилось Джереми Рёнику (3). Из действующих игроков это также удавалось Сидни Кросби (5 раз), Александру Овечкину (4), Джо Торнтону, Евгению Малкину, Коннору Макдэвиду (по 3) и Никите Кучерову (2).