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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Виннипег»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

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Источник: Reuters

В первом периоде гости отметились заброшенными шайбами в исполнении Кевина Хейза и Кайла Коннора. Хозяева ответили голом Шона Уокера (результативная передача на счету Ильи Ковальчука). Во втором отрезке Дастин Браун восстановил равновесие, но спустя несколько минут Тайлер Майерс вновь вывел «Джетс» вперёд. Отыграться у «Кингз» уже не получилось, они потерпели шестое поражение в последних семи матчах.

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» победил «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу команды Жерара Галлана. Самым результативным игроком матча стал Райлли Смит, набравший 4 (1+3) очка.

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