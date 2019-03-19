Два русских гения переписали историю клуба из США. Теперь они хотят забрать Кубок Стэнли у Овечкина

Источник: Sport24

По сути, обладатель первого трофея сезона в Национальной хоккейной лиге определился давно. «Тампа» в нынешнем регулярном чемпионате так хороша, а ее отрыв от преследователей в какой-то момент стал настолько серьезным, что ни у кого не было сомнений — Президентский кубок на этот раз отправится в солнечный штат Флорида. В понедельник «Молнии» оформили завоевание трофея официально.

Случилось это в домашнем матче с «Аризоной», который начался для безоговорочно лучшей команды сезона с пропущенной уже на 5-й минуте шайбы. Чешский защитник «Лайтнинг» Ян Руута перемудрил в собственной зоне и через несколько секунд Клейтон Келлер расстрелял Андрея Василевского.

Но что такое для «Тампы» отставание в одну шайбу? В этой регулярке команда неоднократно выбиралась из куда более тяжелых положений. В понедельник на то, чтобы сравнять счет, у хозяев ушло меньше двух минут. Райан Макдона бросил от синей, а Стивен Стэмкос изменил полет шайбы, параллельно установив рекорд. Гол стал для канадца 384-м в форме с молнией на груди, больше в истории франшизы не забивал никто.

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Праздновать рекорд капитана болельшики «Лайтнинг» могли почти два периода, за следующие 34 минуты в протокол добавилось только удаление Алекса Киллорна, а в резюме вратаря Андрея Василевского — очередное видео с несколькими классными сэйвами в одной атаке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mzxC9jG26lk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Золотой» или «трофейный» гол случился серез 44 секунды после второго перерыва. Команда Джону Купера устроили карусель в чужой зоне и Энтони Чирелли выкатил слепой пас на Виктора Хедмана — 2:1.

В концовке Стэмкос чуть не превратился в антигероя вечера — канадский форвард схватил удаление за 99 секунд до сирены и подарил «Аризоне» шанс на спасение. «Койотис» поменяли голкипера на шестого полевого и получили еще две шайбы. Окончательный счет 4:1 установил Янни Гурде после шикарного паса Василевского — наш вратарь ненадолго переквалифицировался в бомбардира.

Итак, «Тампа» впервые в своей истории берет Президентский кубок. Первой звездой вечера естественно признали Стэмкоса, но если говорить о чемпионате в целом, то главными творцами успеха «Молний» стали два россиянина — форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

Первый за 9 матчей до финиша регулярки выбил сумасшедшие 117 очков — ближайший преследователь в бомбардирском рейтинге клуба отстает от русского форварда на 30 баллов. Второй входит в топ-5 лучших голкиперов НХЛ по коэффициенту надежности, проценту отраженных бросков, количеству побед и шатаутов, и это при том, что с точки зрения оборонительных действий назвать «Тампу» лучшим клубом лиги довольно сложно.

Неприятный для болельщиков клуба из Флориды факт — в трех предыдущих сезонах обладатель Президентского кубка не проходил в плей-офф дальше второго раунда. Впрочем, сегодняшние «Молнии» так хороши, что точно способны сломать эту тенденцию. Первый трофей сезона они забрали за явным преимуществом, теперь их цель — Кубок Стэнли.