Два русских гения переписали историю клуба из США. Теперь они хотят забрать Кубок Стэнли у Овечкина

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«Тампа» Кучерова и Василевского — победитель регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» Кучерова и Василевского — победитель регулярного чемпионата НХЛ.
По сути, обладатель первого трофея сезона в Национальной хоккейной лиге определился давно. «Тампа» в нынешнем регулярном чемпионате так хороша, а ее отрыв от преследователей в
Случилось это в домашнем матче с «Аризоной», который начался для безоговорочно лучшей команды сезона с пропущенной уже на 5-й минуте шайбы. Чешский защитник «Лайтнинг» Ян Руута перемудрил в собственной зоне и через несколько секунд Клейтон Келлер расстрелял Андрея Василевского.
Но что такое для «Тампы» отставание в одну шайбу? В этой регулярке команда неоднократно выбиралась из куда более тяжелых положений. В понедельник на то, чтобы сравнять счет, у хозяев ушло меньше двух минут. Райан Макдона бросил от синей, а Стивен Стэмкос изменил полет шайбы, параллельно установив рекорд. Гол стал для канадца 384-м в форме с молнией на груди, больше в истории франшизы не забивал никто.
Праздновать рекорд капитана болельшики «Лайтнинг» могли почти два периода, за следующие 34 минуты в протокол добавилось только удаление Алекса Киллорна, а в резюме вратаря Андрея Василевского — очередное видео с несколькими классными сэйвами в одной атаке.
«Золотой» или «трофейный» гол случился серез 44 секунды после второго перерыва. Команда Джону Купера устроили карусель в чужой зоне и Энтони Чирелли выкатил слепой пас на Виктора Хедмана — 2:1.
В концовке Стэмкос чуть не превратился в антигероя вечера — канадский форвард схватил удаление за 99 секунд до сирены и подарил «Аризоне» шанс на спасение. «Койотис» поменяли голкипера на шестого полевого и получили еще две шайбы. Окончательный счет 4:1 установил Янни Гурде после шикарного паса Василевского — наш вратарь ненадолго переквалифицировался в бомбардира.
Первый за 9 матчей до финиша регулярки выбил сумасшедшие 117 очков — ближайший преследователь в бомбардирском рейтинге клуба отстает от русского форварда на 30 баллов. Второй входит в топ-5 лучших голкиперов НХЛ по коэффициенту надежности, проценту отраженных бросков, количеству побед и шатаутов, и это при том, что с точки зрения оборонительных действий назвать «Тампу» лучшим клубом лиги довольно сложно.
Неприятный для болельщиков клуба из Флориды факт — в трех предыдущих сезонах обладатель Президентского кубка не проходил в
|Джон Купер
|Рик Токкет
|Андрей Василевский
|Дарси Кюмпер(Дарси Кюмпер, Дарси Кюмпер)
|05:03
|Клейтон Келлер(Кристиан Дворак, Рихард Паник)
|06:54
|Стивен Стэмкос(Райан Макдона, Джей.Ти. Миллер)
|09:44
|Алекс Киллорн
|40:44
|Виктор Хедман(Энтони Чирелли, Алекс Киллорн)
|46:18
|Седрик Пакетт
|46:18
|Рихард Паник
|48:50
|Алекс Гальченюк
|58:21
|Стивен Стэмкос
|59:15
|Энтони Чирелли
|59:51
|Янни Гурд(Андрей Василевский)
Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|2
|Голы в меньшинстве
|0