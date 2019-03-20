Трамп зовет! Овечкин и все русские будут, отказался только один игрок
В Белый дом пожалует «Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным. Что там будет.
В Белый дом пожалует «Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным. Что там будет.
Президент США Дональд Трамп договорился с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» о визите в Белый дом на следующей неделе. Визит будет посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды.
Визит «Вашингтона» в Белый дом начал обсуждаться ещё летом.
«Было бы мне интересно встретиться с Трампом? Конечно! Всегда считал, что спорт вне политики. Каждый должен заниматься своим делом. Мы народ простой, и наше дело — играть в хоккей, а не указывать, кому куда деньги вложить или где какие стены построить. И нужно проявлять уважение к людям. Тебя же не просто
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Овечкину вообще не дали возможности даже подумать об отказе. Сначала Трамп поздравил «Вашингтон» с победой и лично оценил вклад россиянина в этот успех, а потом на встрече преподнес в подарок президенту России Владимиру Путину майку Овечкина. Сам россиянин во время празднований с одноклубниками случайно встретился дочерью Трампа — Иванкой.
Единственным, кто сразу пошёл в отказ, стал темнокожий нападающий «столичных» Деванте
Я не слишком силён в политике, поэтому я не знаю многих других взглядов Трампа, но у него есть риторика, с которой я определённо не согласен. Я сказал то, что сказал. Я не думаю об этом слишком много, но от своих слов не отказываюсь. У нас каждый может делать то, что ему нравится, что он захочет. Я всё равно буду любить нашего капитана Александра Овечкина, если он пойдёт на приём, да и остальных ребят тоже.
Канадский форвард, похоже, настолько увлёкся этой историей, что подошёл к новому сезону в плохой физической форме и в скором времени был выведен из состава «Вашингтона». В Белый дом он не едет, а в «Вашингтоне» его уже не ждут.
К примеру, во время чествования «Питтсбурга» в Белом доме, Трамп не упустил возможность отметить вклад Евгения Малкина в общую победу.
«Кросби — это не единственная звезда, блиставшая в прошлом сезоне в составе “Пингвинз”. Евгений Малкин! Где он? Похож на баскетболиста! Большой парень, сильный, крепкий. Евгений был второй головой этого монстра, именуемого “двухголовый монстр”. В общей сложности они забили 77 голов», — сказал Трамп.
Посмотрим, о чём будут говорить Трамп и Овечкин.
Роман Тузов