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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Трамп зовет! Овечкин и все русские будут, отказался только один игрок

В Белый дом пожалует «Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным. Что там будет.

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25
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25
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Президент США Дональд Трамп договорился с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» о визите в Белый дом на следующей неделе. Визит будет посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды.

Визит «Вашингтона» в Белый дом начал обсуждаться ещё летом.

Многие сомневались, что из-за сложных политических отношений между Россией и США к этому мероприятию согласятся присоединиться российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Но никто из россиян даже не думал отказываться от визита в Белый дом.

«Было бы мне интересно встретиться с Трампом? Конечно! Всегда считал, что спорт вне политики. Каждый должен заниматься своим делом. Мы народ простой, и наше дело — играть в хоккей, а не указывать, кому куда деньги вложить или где какие стены построить. И нужно проявлять уважение к людям. Тебя же не просто какой-то Вася Пупкин зовет на ЧТЗ прийти, разливушки с ним попить во дворе. Я работаю в стране и должен уважать её традиции. А если не приду, то с моей стороны это будет неуважением. В то же время у каждого игрока разный менталитет, разное воспитание, и если кто-то из нашей команды по тем или иным причинам не пойдёт, то ни в коем случае не буду этих ребят осуждать. Это их полное право. В конце прошлого — начале этого года в правительственных учреждениях США был перерыв, они не работали. Может быть, поэтому встречи ещё не было. Пока тишина», — высказал своё мнение в интервью «Спорт-экспресс» Евгений Кузнецов.

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Овечкину вообще не дали возможности даже подумать об отказе. Сначала Трамп поздравил «Вашингтон» с победой и лично оценил вклад россиянина в этот успех, а потом на встрече преподнес в подарок президенту России Владимиру Путину майку Овечкина. Сам россиянин во время празднований с одноклубниками случайно встретился дочерью Трампа — Иванкой.

Единственным, кто сразу пошёл в отказ, стал темнокожий нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли. До этого Трамп конфликтовал с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной лиги, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны. У Смита-Пелли был такой же набор претензий к Трампу.

Я не слишком силён в политике, поэтому я не знаю многих других взглядов Трампа, но у него есть риторика, с которой я определённо не согласен. Я сказал то, что сказал. Я не думаю об этом слишком много, но от своих слов не отказываюсь. У нас каждый может делать то, что ему нравится, что он захочет. Я всё равно буду любить нашего капитана Александра Овечкина, если он пойдёт на приём, да и остальных ребят тоже.
Деванте Смит-Пелли
хоккеист «Вашингтона»

Канадский форвард, похоже, настолько увлёкся этой историей, что подошёл к новому сезону в плохой физической форме и в скором времени был выведен из состава «Вашингтона». В Белый дом он не едет, а в «Вашингтоне» его уже не ждут.

Что касается самого мероприятия, то помимо стандартной фотографии на память у хоккеистов будет возможность пообщаться с президентом США.

К примеру, во время чествования «Питтсбурга» в Белом доме, Трамп не упустил возможность отметить вклад Евгения Малкина в общую победу.

«Кросби — это не единственная звезда, блиставшая в прошлом сезоне в составе “Пингвинз”. Евгений Малкин! Где он? Похож на баскетболиста! Большой парень, сильный, крепкий. Евгений был второй головой этого монстра, именуемого “двухголовый монстр”. В общей сложности они забили 77 голов», — сказал Трамп.

Посмотрим, о чём будут говорить Трамп и Овечкин.

Роман Тузов

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