«Тампа» побила всех
Команда Никиты Кучерова выиграла чемпионат с подавляющим преимуществом.
Команда Никиты Кучерова выиграла чемпионат с подавляющим преимуществом.
В НХЛ определился обладатель первого приза. Победу в регулярном чемпионате задолго до его окончания обеспечил себе клуб «Тампа-Бей Лайтнинг». Его турнирные показатели выглядят почти такими же впечатляющими, как и бомбардирские показатели лидера «Тампы» россиянина Никиты Кучерова. Впрочем, история НХЛ кричит о том, что Presidents' Trophy, как бы уверенно он ни был добыт, еще не гарантирует успеха в борьбе за приз главный — Кубок Стэнли. Как не гарантирует «Тампе» тот факт, что она завершит «регулярку» с цифрами, близкими к рекордным, легкой сетки в
Главным событием дня в НХЛ была победа — 4:1, одержанная «Тампой» на своем льду над «Аризона Койотс». Она принесла «Лайтнинг» первый из стоящих на кону в сезоне призов — Presidents Trophy. Он достается лучшему клубу по итогам регулярного первенства. «Тампа» обеспечила его себе задолго до финиша: в «регулярке» ей осталось сыграть еще девять матчей. И это примечательная цифра. В истории НХЛ был всего один — и очень давний — случай, когда команда завоевывала Presidents Trophy раньше. В 1996 году «Детройт Ред Уингс» добился его за 11 игр до окончания регулярного чемпионата.
Тому «Детройту» до сих пор принадлежит и рекорд по количеству очков, в нем набранных, — 131. У «Тампы» в настоящий момент их 116, и она еще может превзойти детройтскую планку. Но даже если не превзойдет, ее итоговые цифры будут впечатляющими. «Тампа» уже подобралась вплотную, скажем, к результатам двух предыдущих обладателей Presidents Trophy: у «Вашингтон Кэпиталс» в 2017 году было 118 очков, у «Нэшвилл Предаторс» в 2018-м — 117. А до рекорда нынешнего столетия ей на самом деле рукой подать. Он принадлежит тому же «Детройту», который в 2006 году завершил регулярный чемпионат со 124 баллами. Чтобы перекрыть его, «Тампе» достаточно выиграть пять матчей, а именно столько длится ее беспроигрышная серия, продолжившаяся встречей с «Аризоной».
Разумеется, все букмекерские конторы уже сейчас считают именно этот клуб фаворитом Кубка Стэнли. Таким статусом он обязан и статистике, характеристикам состава — глубокого и качественного. И в России, и в Северной Америке о нем сейчас принято говорить прежде всего в контексте выдающихся показателей лидера — Никиты Кучерова. Матч с «Аризоной» был тем редчайшим случаем, когда ему не удалось совершить результативных действий, но, несмотря на это, позиция Никиты Кучерова на верхушке бомбардирской гонки незыблема: у россиянина 117 очков, у ближайшего преследователя — Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» — на 12 меньше.
|И
|Г
|П
|О
|1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
|73
|35
|82
|117
|2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
|68
|36
|69
|105
|3. Патрик Кейн («Чикаго»)
|71
|41
|60
|101
|4. Сидни Кросби («Питтсбург»)
|70
|33
|59
|92
|5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
|72
|43
|48
|91
|15. Александр Овечкин («Вашингтон»)
|71
|48
|33
|81
|23. Артемий Панарин («Коламбус»)
|69
|25
|50
|75
|30. Евгений Малкин («Питтсбург»)
|66
|21
|50
|71
Однако на самом деле талантом Никиты Кучерова мощь сегодняшней «Тампы» отнюдь не исчерпывается. У нее четыре продуктивных звена нападения, а помимо Кучерова еще два форварда — Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос — входят в топ-20 сильнейших бомбардиров. У нее прекрасная защита, а российского вратаря Андрея Василевского эксперты называют основным претендентом на приз лучшему голкиперу сезона.
|И
|Г
|1. Александр Овечкин («Вашингтон»)
|71
|48
|2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
|72
|43
|3. Патрик Кейн («Чикаго»)
|71
|41
|4. Джон Таварес («Торонто»)
|72
|40
|5. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»)
|71
|38
|14. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
|73
|35
|36. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
|66
|28
Эти наблюдения и статистика текущего чемпионата вкупе с полученным «Тампой» преимуществом своей площадки на всех стадиях
В
Так вот, в этом сезоне Восточная конференция, где выступает «Тампа-Бей», смотрится гораздо ровнее Западной. И даже на границе «зоны play-off» в ней на данный момент находится группа потенциально чрезвычайно опасных клубов. Вторая же wild card (а это с ее хозяином будет биться в стартовом раунде «Тампа») пока принадлежит «Колумбус Блю Джекетс», который после серии февральских обменов в плане если не игры, то подбора игроков смотрится
Второй нюанс — это часто приходящий на память североамериканским хоккейным экспертам факт: те, кто завоевали Presidents Trophy, гораздо чаще проваливались в
Впрочем, эти регулярные чемпионы не имели по ходу сезона такого подавляющего превосходства над остальными, как «Тампа», а ее поклонникам должны казаться куда актуальнее ассоциации не с их осечками, а с последним примером «дубля». В 2013 году и Presidents Trophy, и Кубок Стэнли оказались у «Чикаго Блэкхокс». Формально его нельзя ставить на одну доску с «Тампой»: чикагцы набрали всего 77 очков в «регулярке». Но тут надо учитывать один момент. Тот регулярный чемпионат был урезан практически наполовину
Алексей Доспехов