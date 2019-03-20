«Тампа» побила всех

Источник: AP 2019

В НХЛ определился обладатель первого приза. Победу в регулярном чемпионате задолго до его окончания обеспечил себе клуб «Тампа-Бей Лайтнинг». Его турнирные показатели выглядят почти такими же впечатляющими, как и бомбардирские показатели лидера «Тампы» россиянина Никиты Кучерова. Впрочем, история НХЛ кричит о том, что Presidents' Trophy, как бы уверенно он ни был добыт, еще не гарантирует успеха в борьбе за приз главный — Кубок Стэнли. Как не гарантирует «Тампе» тот факт, что она завершит «регулярку» с цифрами, близкими к рекордным, легкой сетки в play-off. Уже в стартовом раунде ее может ждать очень крепкий оппонент.

Читайте также Кучеров побил личные рекорды Овечкина и Малкина по очкам за сезон в НХЛ Кучеров побил личные рекорды Овечкина и Малкина по очкам за сезон в НХЛ

Главным событием дня в НХЛ была победа — 4:1, одержанная «Тампой» на своем льду над «Аризона Койотс». Она принесла «Лайтнинг» первый из стоящих на кону в сезоне призов — Presidents Trophy. Он достается лучшему клубу по итогам регулярного первенства. «Тампа» обеспечила его себе задолго до финиша: в «регулярке» ей осталось сыграть еще девять матчей. И это примечательная цифра. В истории НХЛ был всего один — и очень давний — случай, когда команда завоевывала Presidents Trophy раньше. В 1996 году «Детройт Ред Уингс» добился его за 11 игр до окончания регулярного чемпионата.

Тому «Детройту» до сих пор принадлежит и рекорд по количеству очков, в нем набранных, — 131. У «Тампы» в настоящий момент их 116, и она еще может превзойти детройтскую планку. Но даже если не превзойдет, ее итоговые цифры будут впечатляющими. «Тампа» уже подобралась вплотную, скажем, к результатам двух предыдущих обладателей Presidents Trophy: у «Вашингтон Кэпиталс» в 2017 году было 118 очков, у «Нэшвилл Предаторс» в 2018-м — 117. А до рекорда нынешнего столетия ей на самом деле рукой подать. Он принадлежит тому же «Детройту», который в 2006 году завершил регулярный чемпионат со 124 баллами. Чтобы перекрыть его, «Тампе» достаточно выиграть пять матчей, а именно столько длится ее беспроигрышная серия, продолжившаяся встречей с «Аризоной».

Разумеется, все букмекерские конторы уже сейчас считают именно этот клуб фаворитом Кубка Стэнли. Таким статусом он обязан и статистике, характеристикам состава — глубокого и качественного. И в России, и в Северной Америке о нем сейчас принято говорить прежде всего в контексте выдающихся показателей лидера — Никиты Кучерова. Матч с «Аризоной» был тем редчайшим случаем, когда ему не удалось совершить результативных действий, но, несмотря на это, позиция Никиты Кучерова на верхушке бомбардирской гонки незыблема: у россиянина 117 очков, у ближайшего преследователя — Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» — на 12 меньше.

Таблица бомбардиров

И Г П О 1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») 73 35 82 117 2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 68 36 69 105 3. Патрик Кейн («Чикаго») 71 41 60 101 4. Сидни Кросби («Питтсбург») 70 33 59 92 5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 72 43 48 91 15. Александр Овечкин («Вашингтон») 71 48 33 81 23. Артемий Панарин («Коламбус») 69 25 50 75 30. Евгений Малкин («Питтсбург») 66 21 50 71

Однако на самом деле талантом Никиты Кучерова мощь сегодняшней «Тампы» отнюдь не исчерпывается. У нее четыре продуктивных звена нападения, а помимо Кучерова еще два форварда — Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос — входят в топ-20 сильнейших бомбардиров. У нее прекрасная защита, а российского вратаря Андрея Василевского эксперты называют основным претендентом на приз лучшему голкиперу сезона.

Таблица снайперов

И Г 1. Александр Овечкин («Вашингтон») 71 48 2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 72 43 3. Патрик Кейн («Чикаго») 71 41 4. Джон Таварес («Торонто») 72 40 5. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй») 71 38 14. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») 73 35 36. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») 66 28

Эти наблюдения и статистика текущего чемпионата вкупе с полученным «Тампой» преимуществом своей площадки на всех стадиях play-off наталкиваются, правда, на два нюанса, мешающих признать ее именно стопроцентным фаворитом Кубка Стэнли. Первый — это кубковая сетка.

В play-off попадут по восемь клубов от Восточной и Западной конференций. В восьмерку же войдут по три первых клуба от каждого дивизиона, а еще два владельца так называемых wild card, вне зависимости от того, в каком из этих дивизионов они выступают. Ими будут команды, имеющие больше всего очков из тех, кому не удалось пробиться в тройки.

Так вот, в этом сезоне Восточная конференция, где выступает «Тампа-Бей», смотрится гораздо ровнее Западной. И даже на границе «зоны play-off» в ней на данный момент находится группа потенциально чрезвычайно опасных клубов. Вторая же wild card (а это с ее хозяином будет биться в стартовом раунде «Тампа») пока принадлежит «Колумбус Блю Джекетс», который после серии февральских обменов в плане если не игры, то подбора игроков смотрится очень-очень грозно, так, как смотрятся команды, всерьез замахивающиеся на нечто грандиозное.

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?

Второй нюанс — это часто приходящий на память североамериканским хоккейным экспертам факт: те, кто завоевали Presidents Trophy, гораздо чаще проваливались в play-off, чем добирались до Кубка Стэнли. Трофей был официально учрежден 33 года назад, и за это время кубкового триумфа дождались лишь восемь клубов—победителей регулярного этапа. В предыдущих трех сезонах команда, первенствовавшая в «регулярке» (дважды — «Вашингтон», а вслед за ним — «Нэшвилл»), стабильно сходила во втором раунде.

Впрочем, эти регулярные чемпионы не имели по ходу сезона такого подавляющего превосходства над остальными, как «Тампа», а ее поклонникам должны казаться куда актуальнее ассоциации не с их осечками, а с последним примером «дубля». В 2013 году и Presidents Trophy, и Кубок Стэнли оказались у «Чикаго Блэкхокс». Формально его нельзя ставить на одну доску с «Тампой»: чикагцы набрали всего 77 очков в «регулярке». Но тут надо учитывать один момент. Тот регулярный чемпионат был урезан практически наполовину из-за локаута, так что «Чикаго» сыграл лишь 48 матчей. Если бы первенство было полноценным, 82-матчевым, а «Блэкхокс» сберег бы график набора очков, то по его окончании в активе клуба их было бы аж 132 — больше, чем у «Детройта» в 1996-м.