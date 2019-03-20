Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Встреча, прошедшая в Ньюарке во вторник, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Андре Бураковски (на 3-й минуте), Бретт Коннолли (26), Евгений Кузнецов (33) и Томас Уилсон (34) с передачи Александра Овечкина. У хозяев льда отличился Кенни Агостино (20). Кузнецов был признан второй звездой матча.