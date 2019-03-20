Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Вашингтон» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Вашингтон» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Ньюарке во вторник, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Андре Бураковски (на 3-й минуте), Бретт Коннолли (26), Евгений Кузнецов (33) и Томас Уилсон (34) с передачи Александра Овечкина. У хозяев льда отличился Кенни Агостино (20). Кузнецов был признан второй звездой матча.
В другой игре «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил дома «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). Хоккеист «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал результативную передачу.
«Айлендерс» — «Бостон» — 0:5,
«Каролина» — «Питтсбург» — 3:2 (после буллитов),
«Филадельфия» — «Монреаль» — 1:3.
|Джон Хайнс
|Тодд Рирден
|Маккензи Блэквуд
|Финикс Копли
|02:52
|Андре Бураковски(Ник Дауд, Бретт Коннолли)
|09:59
|Кертис Гэбриел
|19:59
|Кенни Агостино
|25:57
|Бретт Коннолли(Кристиан Дьос, Карл Хагелин)
|26:34
|Ларс Эллер
|32:16
|Евгений Кузнецов(Якуб Врана)
|33:28
|Том Уилсон(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
|40:51
|Михал Кемпны
Бретт Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Финикс Копли (Вашингтон Кэпиталз)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0