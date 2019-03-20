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09:33 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Вашингтон» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Ньюарке во вторник, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Андре Бураковски (на 3-й минуте), Бретт Коннолли (26), Евгений Кузнецов (33) и Томас Уилсон (34) с передачи Александра Овечкина. У хозяев льда отличился Кенни Агостино (20). Кузнецов был признан второй звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другой игре «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил дома «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). Хоккеист «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал результативную передачу.

Другие результаты дня:

«Айлендерс» — «Бостон» — 0:5,

«Каролина» — «Питтсбург» — 3:2 (после буллитов),

«Филадельфия» — «Монреаль» — 1:3.

Нью-Джерси Дэвилз
1:4
1:1, 0:3, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2620.03.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Джон ХайнсТодд Рирден
Вратари
Маккензи БлэквудФиникс Копли
1-й период
02:52Андре Бураковски(Ник Дауд, Бретт Коннолли)
09:59Кертис Гэбриел
19:59Кенни Агостино
2-й период
25:57Бретт Коннолли(Кристиан Дьос, Карл Хагелин)
26:34Ларс Эллер
32:16Евгений Кузнецов(Якуб Врана)
33:28Том Уилсон(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
3-й период
40:51Михал Кемпны
Лучшие игроки матча
Бретт Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Финикс Копли (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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