Две шайбы Радулова принесли победу «Далласу» в матче с «Флоридой»
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Даллас» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Даллас» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Далласе во вторник, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил российский форвард Александр Радулов (на 51-й и 60-й минутах), который кроме этого отдал результативную передачу, а по итогам матча был признан первой звездой матча. Также голами отметились его партнеры по команде Джейми Бенн (18) и Джон Клингберг (31). У гостей дважды отличился Александр Барков (3, 37).
В другой игре «Коламбус» на выезде уступил «Калгари» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1). Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал передачу, а голкипер Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков.
«Миннесота» — «Колорадо» — 1:3,
«Нэшвилл» — «Торонто» — 3:0,
«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 7:2.
|Джим Монтгомери
|Боб Бонер
|Бен Бишоп
|Самуэль Монтембо(Самуэль Монтембо)
|02:11
|Александр Барков(Евгений Дадонов, Джонатан Юбердо)
|17:49
|Джейми Бенн(Тайлер Сегин, Александр Радулов)
|18:59
|Александр Барков
|22:43
|Джейми Олексяк
|30:06
|Хенрик Боргстрем
|30:38
|Йон Клингберг(Роопе Хинтс, Тайлер Сегин)
|36:17
|Тайлер Сегин
|36:57
|Александр Барков(Винс Трочек, Кит Яндл)
|38:11
|Маккензи Уигар
|46:33
|Эса Линделл
|50:32
|Александр Радулов(Джейми Бенн, Тайлер Сегин)
|59:20
|Александр Радулов(Джейми Бенн, Тайлер Сегин)
Александр Радулов (Даллас Старз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Тайлер Сегин (Даллас Старз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0