Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз4
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз4
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз7
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз3
Торонто Мэйпл Ливз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд1
Колорадо Эвеланш3
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси Дэвилз1
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс0
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз1
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзБ3
Питтсбург Пингвинз2
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Барыс
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» обыграл «Краснодар»
12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
09:39 (мск), источник: Р-Спорт

Две шайбы Радулова принесли победу «Далласу» в матче с «Флоридой»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Даллас» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Далласе во вторник, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил российский форвард Александр Радулов (на 51-й и 60-й минутах), который кроме этого отдал результативную передачу, а по итогам матча был признан первой звездой матча. Также голами отметились его партнеры по команде Джейми Бенн (18) и Джон Клингберг (31). У гостей дважды отличился Александр Барков (3, 37).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В другой игре «Коламбус» на выезде уступил «Калгари» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1). Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал передачу, а голкипер Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков.

Другие результаты дня:

«Миннесота» — «Колорадо» — 1:3,

«Нэшвилл» — «Торонто» — 3:0,

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 7:2.

Даллас Старз
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2620.03.2019, 03:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериБоб Бонер
Вратари
Бен БишопСамуэль Монтембо(Самуэль Монтембо)
1-й период
02:11Александр Барков(Евгений Дадонов, Джонатан Юбердо)
17:49Джейми Бенн(Тайлер Сегин, Александр Радулов)
18:59Александр Барков
2-й период
22:43Джейми Олексяк
30:06Хенрик Боргстрем
30:38Йон Клингберг(Роопе Хинтс, Тайлер Сегин)
36:17Тайлер Сегин
36:57Александр Барков(Винс Трочек, Кит Яндл)
38:11Маккензи Уигар
3-й период
46:33Эса Линделл
50:32Александр Радулов(Джейми Бенн, Тайлер Сегин)
59:20Александр Радулов(Джейми Бенн, Тайлер Сегин)
Лучшие игроки матча
Александр Радулов (Даллас Старз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Тайлер Сегин (Даллас Старз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Туктамышева рассказала об отношениях с Медведевой
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Русские фигуристы выиграли короткую программу с мировым рекордом
СКА увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
WBA обязала украинца Усика провести титульный бой с Лебедевым
Александр Кокорин отметил день рождения в СИЗО с женой
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Лучшие тренеры в истории мирового футбола (фотогалерея)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь