Две шайбы Радулова принесли победу «Далласу» в матче с «Флоридой»

Встреча, прошедшая в Далласе во вторник, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль оформил российский форвард Александр Радулов (на 51-й и 60-й минутах), который кроме этого отдал результативную передачу, а по итогам матча был признан первой звездой матча. Также голами отметились его партнеры по команде Джейми Бенн (18) и Джон Клингберг (31). У гостей дважды отличился Александр Барков (3, 37).