Трамп примет в Белом доме клуб НХЛ «Вашингтон»

«Вашингтон Кэпиталз» станет первым с 1997 года американским столичным клубом, который удостоится этой чести. «Мы только сегодня узнали, не знаю, что сказать», — цитирует издание реакцию Овечкина. «Я очень рад, это приятно», — отметил российский хоккеист.
В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии одержав победу над «Вегасом» со счетом 4−1. В составе столичного клуба выступали трое россиян — Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
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Как отметил центральный нападающий клуба Никлас Бэкстрём, спортсмены не намерены, в отличие от своих предшественников, устраивать какие-либо политические акции в связи с приглашением в Белый дом. «Мы не собираемся смешивать политику и спорт. Мы придем туда потому, что выиграли в прошлом году», — заявил он.
В июне 2018 года Трампу пришлось отменить прием в Белом доме для чемпиона Национальной футбольной лиги (NFL) клуба «Филадельфия Иглз» в связи с отказом большинства игроков команды принять приглашение из-за политических разногласий. Президент США тогда отметил, что не будет приглашать в свою резиденцию и будущего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое решение он принял в связи с публичным отказом лидеров клубов Стефена Карри («Голден Стэйт») и Леброна Джеймса («Кливленд») от поездки в Белый дом.
В 2017 году Трамп отменил прием чемпиона НБА сезона-2016/17 «Голден Стэйт» из-за отказа многих игроков принять приглашение. Прием в Белом доме обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург» тогда также прошел на фоне скандала.