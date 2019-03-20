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14:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Радулов не попал в пустые ворота и забил

Шайбу российского форварда «Даллас Старc» Александра Радулова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пэнтерс» засчитали, несмотря на то, что она не пересекла линию ворот.

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Источник: AP 2019

Менее чем за минуту до финального свистка «Флорида» выпустила шестого полевого игрока вместо голкипера, оставив ворота пустыми. Радулов мог отправить шайбу в ворота, но его бросок заблокировала клюшка хоккеиста «Пэнтерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Данное действие было трактовано как нарушение правил, и рефери засчитал бросок Радулова как голевой. Окончательный счет выстречи — 4:2 в пользу «Далласа».

Даллас Старз
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2620.03.2019, 03:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериБоб Бонер
Вратари
Бен БишопСамуэль Монтембо(Самуэль Монтембо)
1-й период
02:11Александр Барков(Евгений Дадонов, Джонатан Юбердо)
17:49Джейми Бенн(Тайлер Сегин, Александр Радулов)
18:59Александр Барков
2-й период
22:43Джейми Олексяк
30:06Хенрик Боргстрем
30:38Йон Клингберг(Роопе Хинтс, Тайлер Сегин)
36:17Тайлер Сегин
36:57Александр Барков(Винс Трочек, Кит Яндл)
38:11Маккензи Уигар
3-й период
46:33Эса Линделл
50:32Александр Радулов(Джейми Бенн, Тайлер Сегин)
59:20Александр Радулов(Джейми Бенн, Тайлер Сегин)
Лучшие игроки матча
Александр Радулов (Даллас Старз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Тайлер Сегин (Даллас Старз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
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