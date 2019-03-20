Радулов не попал в пустые ворота и забил

Менее чем за минуту до финального свистка «Флорида» выпустила шестого полевого игрока вместо голкипера, оставив ворота пустыми. Радулов мог отправить шайбу в ворота, но его бросок заблокировала клюшка хоккеиста «Пэнтерс».