Радулов не попал в пустые ворота и забил
Шайбу российского форварда «Даллас Старc» Александра Радулова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пэнтерс» засчитали, несмотря на то, что она не пересекла линию ворот.
Шайбу российского форварда «Даллас Старc» Александра Радулова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пэнтерс» засчитали, несмотря на то, что она не пересекла линию ворот.
Менее чем за минуту до финального свистка «Флорида» выпустила шестого полевого игрока вместо голкипера, оставив ворота пустыми. Радулов мог отправить шайбу в ворота, но его бросок заблокировала клюшка хоккеиста «Пэнтерс».
Данное действие было трактовано как нарушение правил, и рефери засчитал бросок Радулова как голевой. Окончательный счет выстречи — 4:2 в пользу «Далласа».
|Джим Монтгомери
|Боб Бонер
|Бен Бишоп
|Самуэль Монтембо(Самуэль Монтембо)
|02:11
|Александр Барков(Евгений Дадонов, Джонатан Юбердо)
|17:49
|Джейми Бенн(Тайлер Сегин, Александр Радулов)
|18:59
|Александр Барков
|22:43
|Джейми Олексяк
|30:06
|Хенрик Боргстрем
|30:38
|Йон Клингберг(Роопе Хинтс, Тайлер Сегин)
|36:17
|Тайлер Сегин
|36:57
|Александр Барков(Винс Трочек, Кит Яндл)
|38:11
|Маккензи Уигар
|46:33
|Эса Линделл
|50:32
|Александр Радулов(Джейми Бенн, Тайлер Сегин)
|59:20
|Александр Радулов(Джейми Бенн, Тайлер Сегин)
Александр Радулов (Даллас Старз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Тайлер Сегин (Даллас Старз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0