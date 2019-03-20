Макдэвид — лучший форвард по версии Ассоциации игроков НХЛ, Кучеров — 4-й
Ассоциация игроков НХЛ опубликовала на своём официальном сайте результаты голосования за звание лучшего нападающего по версии игроков.
Ассоциация игроков НХЛ опубликовала на своём официальном сайте результаты голосования за звание лучшего нападающего по версии игроков.
Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 63,6% голосов. На втором месте расположился капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — на его счету чуть больше 17% голосов. Замкнул тройку лучших форвардов Натан Маккиннон (4,1%), представляющий «Колорадо Эвеланш».
Россиянин Никита Кучеров, лидирующий в списке бомбардиров, расположился на четвёртом месте, набрав 3,7% голосов. В пятёрку также вошёл капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков (1,7%).
В голосовании приняли участие более 500 хоккеистов лиги.