Он победил гепатит и бился за правду, защищая партнера. 18-летний русский подписал контракт в НХЛ

Источник: Sport24

Подписание контракта с клубом НХЛ — само по себе событие громкое и значимое в карьере любого хоккеиста. Пускай даже соглашение новичка ничего не игроку не гарантирует. Александру Хованову всего 18 лет, и он еще год может выступать в юниорской лиге Квебека. Но благодаря своему таланту имеет шансы в скором времени дебютировать за «Миннесоту».

Центральный нападающий в Канаде играет уже два года, постоянно прибавляя. На счету Александра в этом сезоне 25 голов и 49 передач в 64 встречах за «Монктон».

Совсем скоро стартует плей-офф, куда команда Хованова пробилась и будет бороться за Президентский кубок. После завершения сезона для «Монктона» Александр может отправиться в фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ — «Айова Уайлд» тоже попадает в плей-офф. Этой зимой хоккеист не попал на молодежный чемпионат мира, хотя был на финальном сборе с командой. Но Валерий Брагин принял странное решение, лишив свою команду креативного центра, что, возможно, и не позволило России бороться за золото в Ванкувере. Тогда в заявку не попали и Дмитрий Завгородний с Иваном Чеховичем, оба также успешны в Квебеке. Впрочем, Хованов и Завгородний по возрасту (оба 2000-го года рождения) проходят на следующее молодежное первенство. Но вдруг им опять предпочтут ребят из СКА?

— Надеюсь, что уже в следующем году буду играть за «Миннесоту». Снова не попаду на МЧМ, потому что буду играть в НХЛ. Сейчас у них много центральных, чья карьера уже подходит к концу: Койву, Фишер, Хендрикс. Я хорошо провел Main Camp, сыграл одну игру. И вроде бы генеральный менеджер меня ждет. Он уже приезжал сюда, мы обсуждали с ним это. Они рады за меня, что у меня все получается, — говорил хоккеист в декабре прошлого года («Спорт-Экспресс»).

Генеральный директор «Уайлд» Пол Фентон объявил, что контракт с 18-летним форвардом будет рассчитан на три года и вступит в силу в сезоне 2019/20. Но это при условии, что в следующем году он сыграет минимум 10 матчей в НХЛ. Если же нет — все перенесется на следующий сезон. Игрока должны позвать в основной тренировочный лагерь перед стартом регулярного чемпионата и дать там шанс проявить себя.

Хованов был выбран в 2018 году в третьем раунде драфта под 86-м номером. Однако мог бы уйти и выше, за год до драфта котировался на уровне первой десятки, если бы не болезнь и длительное восстановление.

Летом 2017 года у Александра был обнаружен гепатит A. В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но все равно заболевание серьезное.

— Я приехал в сборную России перед Мемориалом Глинки, и с первого же дня себя не очень хорошо чувствовал. Голова кружилась, все тело болело. Потом начался кожный зуд, и в больнице сказали, что у меня гепатит А. Естественно, я очень расстроился. Неприятно такие вещи узнавать. И я до сих пор не знаю, где подхватил заболевание. Может быть, летом на отдыхе. Попил нехорошей воды. Отдыхал я на Доминикане. Но, может быть, и в России, куда я тоже заезжал. Или в Канаде, где у меня был сбор перед тем, как выявили болезнь. Это уже не выяснить, — вспоминал Александр (Официальный сайт НХЛ).

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/alex_khovanov31/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alexander Khovanov</a> (@alex_khovanov31) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-21T20:25:49+00:00">21 Авг 2018 в 1:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Через четыре месяца после того, как был поставлен диагноз, нападающий провел первый матч за «Монктон». Но он был далеко не в идеальной форме — во время лечения долгое время были запрещены любые физические нагрузки, Хованов три месяца не выходил на лед. Тем не менее даже в таком состоянии он успешно заиграл в юниорской лиге Канады, куда уехал из системы «Ак Барса». В 29 матчах прошлого сезона набрал 28 (9+19) очков и прошел с командой несколько раундов плей-офф.

В апреле он должен был поехать на юниорский чемпионат мира в Россию, но тренерский штаб юниорской команды оказывается не рассматривал нападающего в качестве кандидата в команду.

Напомним, что Хованов является лучшим русским центральным (дефицитная в нашей стране позиция) в своем возрасте. В сборной приняли такое решение якобы потому, что Александр поддержал оцепленного Денисенко.

— Мне очень обидно, что Гриши не будет в сборной. Его отсутствие на ней обязательно скажется. Ему просто сказали не приезжать в сборную. Говорят, что у него травма — это неправда. Знаете, он такой человек, который может решить матч в одиночку. Естественно, это потеря. У нас не так много таких хоккеистов — говорил тогда Хованов («Спорт-Экспресс»).

Смелое высказывание для человека, который только стал совершеннолетним. Причем от своих слов хоккеист не стал отказываться. Александр уже говорил, что в следующем сезоне не хотел бы оставаться в юниорской хоккее и сделает все для попадания в НХЛ (в АХЛ по возрасту еще играть не может). У него для этого есть сумасшедший талант, смелость и характер. В свои 18 он уже знает, как бороться с трудностями в жизни. Через год в «Миннесоту» должен приехать Капризов, и, вероятно, мы получим убийственную молодую русскую связку. Осталось потерпеть совсем немного.