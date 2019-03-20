Он победил гепатит и бился за правду, защищая партнера. 18-летний русский подписал контракт в НХЛ
Один из самых талантливых русских хоккеистов 2000-го года рождения скоро будет играть вместе с Капризовым.
Один из самых талантливых русских хоккеистов 2000-го года рождения скоро будет играть вместе с Капризовым.
Подписание контракта с клубом НХЛ — само по себе событие громкое и значимое в карьере любого хоккеиста. Пускай даже соглашение новичка ничего не игроку не гарантирует. Александру Хованову всего 18 лет, и он еще год может выступать в юниорской лиге Квебека. Но благодаря своему таланту имеет шансы в скором времени дебютировать за «Миннесоту».
Совсем скоро стартует
— Надеюсь, что уже в следующем году буду играть за «Миннесоту». Снова не попаду на МЧМ, потому что буду играть в НХЛ. Сейчас у них много центральных, чья карьера уже подходит к концу: Койву, Фишер, Хендрикс. Я хорошо провел Main Camp, сыграл одну игру. И вроде бы генеральный менеджер меня ждет. Он уже приезжал сюда, мы обсуждали с ним это. Они рады за меня, что у меня все получается, — говорил хоккеист в декабре прошлого года («Спорт-Экспресс»).
Генеральный директор «Уайлд» Пол Фентон объявил, что контракт с 18-летним форвардом будет рассчитан на три года и вступит в силу в сезоне 2019/20. Но это при условии, что в следующем году он сыграет минимум 10 матчей в НХЛ. Если же нет — все перенесется на следующий сезон. Игрока должны позвать в основной тренировочный лагерь перед стартом регулярного чемпионата и дать там шанс проявить себя.
Летом 2017 года у Александра был обнаружен гепатит A. В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но все равно заболевание серьезное.
— Я приехал в сборную России перед Мемориалом Глинки, и с первого же дня себя не очень хорошо чувствовал. Голова кружилась, все тело болело. Потом начался кожный зуд, и в больнице сказали, что у меня гепатит А. Естественно, я очень расстроился. Неприятно такие вещи узнавать. И я до сих пор не знаю, где подхватил заболевание. Может быть, летом на отдыхе. Попил нехорошей воды. Отдыхал я на Доминикане. Но, может быть, и в России, куда я тоже заезжал. Или в Канаде, где у меня был сбор перед тем, как выявили болезнь. Это уже не выяснить, — вспоминал Александр (Официальный сайт НХЛ).
Через четыре месяца после того, как был поставлен диагноз, нападающий провел первый матч за «Монктон». Но он был далеко не в идеальной форме — во время лечения долгое время были запрещены любые физические нагрузки, Хованов три месяца не выходил на лед. Тем не менее даже в таком состоянии он успешно заиграл в юниорской лиге Канады, куда уехал из системы «Ак Барса». В 29 матчах прошлого сезона набрал 28 (9+19) очков и прошел с командой несколько раундов
Напомним, что Хованов является лучшим русским центральным (дефицитная в нашей стране позиция) в своем возрасте. В сборной приняли такое решение якобы потому, что Александр поддержал оцепленного Денисенко.
— Мне очень обидно, что Гриши не будет в сборной. Его отсутствие на ней обязательно скажется. Ему просто сказали не приезжать в сборную. Говорят, что у него травма — это неправда. Знаете, он такой человек, который может решить матч в одиночку. Естественно, это потеря. У нас не так много таких хоккеистов — говорил тогда Хованов («Спорт-Экспресс»).
Смелое высказывание для человека, который только стал совершеннолетним. Причем от своих слов хоккеист не стал отказываться. Александр уже говорил, что в следующем сезоне не хотел бы оставаться в юниорской хоккее и сделает все для попадания в НХЛ (в АХЛ по возрасту еще играть не может). У него для этого есть сумасшедший талант, смелость и характер. В свои 18 он уже знает, как бороться с трудностями в жизни. Через год в «Миннесоту» должен приехать Капризов, и, вероятно, мы получим убийственную молодую русскую связку. Осталось потерпеть совсем немного.