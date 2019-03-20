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20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Прайс — лучший вратарь по версии NHLPA, Василевский — 3-й, Бобровский — 5-й

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала на своём официальном сайте результаты голосования за звание лучшего вратаря по версии игроков.

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Источник: AP 2019

Первое место занял вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, набравший почти 30% голосов.

Канадский голкипер опередил Пекку Ринне (17,3%) из «Нэшвилл Предаторз». Замкнул тройку лучших вратарей по версии Ассоциации россиянин Андрей Василевский, набравший 17,1% голосов.
Сергей Бобровский, представляющий «Коламбус Блю Джекетс», расположился на пятом месте, набрав 4,8% голосов. Четвёртое место занял вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (6,5%).
В голосовании приняли участие более 500 хоккеистов НХЛ.

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