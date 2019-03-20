Прайс — лучший вратарь по версии NHLPA, Василевский — 3-й, Бобровский — 5-й

Канадский голкипер опередил Пекку Ринне (17,3%) из «Нэшвилл Предаторз». Замкнул тройку лучших вратарей по версии Ассоциации россиянин Андрей Василевский, набравший 17,1% голосов.

Сергей Бобровский, представляющий «Коламбус Блю Джекетс», расположился на пятом месте, набрав 4,8% голосов. Четвёртое место занял вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (6,5%).

В голосовании приняли участие более 500 хоккеистов НХЛ.