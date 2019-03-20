Прайс — лучший вратарь по версии NHLPA, Василевский — 3-й, Бобровский — 5-й
Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала на своём официальном сайте результаты голосования за звание лучшего вратаря по версии игроков.
Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала на своём официальном сайте результаты голосования за звание лучшего вратаря по версии игроков.
Первое место занял вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, набравший почти 30% голосов.
Канадский голкипер опередил Пекку Ринне (17,3%) из «Нэшвилл Предаторз». Замкнул тройку лучших вратарей по версии Ассоциации россиянин Андрей Василевский, набравший 17,1% голосов.
Сергей Бобровский, представляющий «Коламбус Блю Джекетс», расположился на пятом месте, набрав 4,8% голосов. Четвёртое место занял вратарь «Вегас Голден Найтс»
В голосовании приняли участие более 500 хоккеистов НХЛ.