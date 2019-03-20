Игроки НХЛ выбрали самого стильного и хоккеиста с лучшей прической
Шведский голкипер «Нью-Йорка» Хенрик Лундквист признан самым стильным игроком лиги, сообщает официальный сайт Ассоциации игроков НХЛ.
Шведский голкипер «Нью-Йорка» Хенрик Лундквист признан самым стильным игроком лиги, сообщает официальный сайт Ассоциации игроков НХЛ.
37-летний вратарь набрал 25,8 процентов голосов.
Вторым стал защитник «Нэшвилла»
В голосовании за обладателя лучшей прически победу одержал Карлссон из «Шаркс» — 18,4 процента голосов.