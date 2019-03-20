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19:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игроки НХЛ выбрали самого стильного и хоккеиста с лучшей прической

Шведский голкипер «Нью-Йорка» Хенрик Лундквист признан самым стильным игроком лиги, сообщает официальный сайт Ассоциации игроков НХЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

37-летний вратарь набрал 25,8 процентов голосов.

Вторым стал защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан — 7,6 процента. Третий — защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (4,6 процента). На четвертой строчке также расположился игрок «Шаркс» — защитник Брент Бернс (2,7 процента). Пятерку замкнул нападающий «Далласа» Тайлер Сегин​ — 2,4 процента.

В голосовании за обладателя лучшей прически победу одержал Карлссон из «Шаркс» — 18,4 процента голосов.

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