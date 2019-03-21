Трансляция матча НХЛ впервые пройдет на языке аборигенов Канады и США

Источник: AP 2019

Матч между «Каролиной» и «Монреалем», который состоится в ночь на понедельник, в том числе покажет канадский телеканал APTN (Aboriginal Peoples Television Network) при поддержке канадского спортивного телеканала Sportsnet.

«Это важное событие для многих, в том числе и для меня», — сказал спортивный комментатор Кларенс Айрон, который вместе со своим коллегой Эрлом Вудом и бывшим игроком «Монреаля» Джоном Шаботом будут комментировать эту игру.