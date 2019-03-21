Трансляция матча НХЛ впервые пройдет на языке аборигенов Канады и США

Матч между «Каролиной» и «Монреалем», который состоится в ночь на понедельник, в том числе покажет канадский телеканал APTN (Aboriginal Peoples Television Network) при поддержке канадского спортивного телеканала Sportsnet.
«Это важное событие для многих, в том числе и для меня», — сказал спортивный комментатор Кларенс Айрон, который вместе со своим коллегой Эрлом Вудом и бывшим игроком «Монреаля» Джоном Шаботом будут комментировать эту игру.
На языке кри говорят представители так называемой алгонкинской группы коренных народов Канады и США. В повседневной жизни его используют в настоящее время около 117 тыс. человек, по большей части в Канаде.