Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон»
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» на выезде обыграли в овертайме «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» на выезде обыграли в овертайме «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (0:1, 4:2, 0:1, 1:0). В основное время дубль в составе «Тампы» сделал Никита Кучеров (22-я и 36-я минуты), еще по разу отличились Стивен Стэмкос (23) и Энтони Чирелли (27). У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (8), Карл Хагелин (31), Ти Джей Оши (34) и Евгений Кузнецов (60). Победу «Тампе» принес на четвертой минуте овертайма Виктор Хедман.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет одну голевую передачу. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел на льду весь матч и отразил 54 броска.
После игры Кучеров был признан второй звездой матча. Кузнецов — третьей.
|Тодд Рирден
|Джон Купер
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)
|Андрей Василевский
|07:32
|Ларс Эллер(Карл Хагелин)
|09:30
|Стивен Стэмкос
|16:26
|Ян Рутта
|19:27
|Том Уилсон
|21:19
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Виктор Хедман)
|22:08
|Александр Овечкин
|22:12
|Стивен Стэмкос(Джей.Ти. Миллер)
|26:45
|Энтони Чирелли(Матье Жозеф)
|30:30
|Карл Хагелин(Ларс Эллер)
|32:00
|Михаил Сергачев
|33:40
|Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
|34:06
|Дмитрий I Орлов
|35:01
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Ондржей Палат)
|35:42
|Михал Кемпны
|35:42
|Якуб Врана
|35:42
|Ти. Джей. Оши
|35:42
|Седрик Пакетт
|35:42
|Янни Гурд
|35:42
|Михаил Сергачев
|35:42
|Седрик Пакетт
|41:24
|Ондржей Палат
|50:13
|Брэйден Пойнт
|59:07
|Евгений Кузнецов(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
|63:01
|Виктор Хедман(Янни Гурд)
Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
|15
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0