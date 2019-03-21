Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон»

Встреча, прошедшая в среду в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (0:1, 4:2, 0:1, 1:0). В основное время дубль в составе «Тампы» сделал Никита Кучеров (22-я и 36-я минуты), еще по разу отличились Стивен Стэмкос (23) и Энтони Чирелли (27). У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (8), Карл Хагелин (31), Ти Джей Оши (34) и Евгений Кузнецов (60). Победу «Тампе» принес на четвертой минуте овертайма Виктор Хедман.