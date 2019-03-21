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10:41 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» на выезде обыграли в овертайме «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в среду в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (0:1, 4:2, 0:1, 1:0). В основное время дубль в составе «Тампы» сделал Никита Кучеров (22-я и 36-я минуты), еще по разу отличились Стивен Стэмкос (23) и Энтони Чирелли (27). У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (8), Карл Хагелин (31), Ти Джей Оши (34) и Евгений Кузнецов (60). Победу «Тампе» принес на четвертой минуте овертайма Виктор Хедман.

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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет одну голевую передачу. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел на льду весь матч и отразил 54 броска.

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После игры Кучеров был признан второй звездой матча. Кузнецов — третьей.

Вашингтон Кэпиталз
4:5ОТ
1:0, 2:4, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2621.03.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденДжон Купер
Вратари
Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)Андрей Василевский
1-й период
07:32Ларс Эллер(Карл Хагелин)
09:30Стивен Стэмкос
16:26Ян Рутта
19:27Том Уилсон
2-й период
21:19Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Виктор Хедман)
22:08Александр Овечкин
22:12Стивен Стэмкос(Джей.Ти. Миллер)
26:45Энтони Чирелли(Матье Жозеф)
30:30Карл Хагелин(Ларс Эллер)
32:00Михаил Сергачев
33:40Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
34:06Дмитрий I Орлов
35:01Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Ондржей Палат)
35:42Михал Кемпны
35:42Якуб Врана
35:42Ти. Джей. Оши
35:42Седрик Пакетт
35:42Янни Гурд
35:42Михаил Сергачев
35:42Седрик Пакетт
3-й период
41:24Ондржей Палат
50:13Брэйден Пойнт
59:07Евгений Кузнецов(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
Овертайм
63:01Виктор Хедман(Янни Гурд)
Лучшие игроки матча
Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
15Штрафное время21
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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