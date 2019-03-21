Василевский установил новый рекорд «Тампы»
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский вратарь Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству совершенных сэйвов в одном матче НХЛ.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский вратарь Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству совершенных сэйвов в одном матче НХЛ.
«Тампа» в среду на выезде обыграла в овертайме «Вашингтон» со счетом 5:4. Василевский провел на льду весь матч и отразил 54 броска.
В текущем сезоне Василевский одержал 36 побед в 48 матчах.
|Тодд Рирден
|Джон Купер
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)
|Андрей Василевский
|07:32
|Ларс Эллер(Карл Хагелин)
|09:30
|Стивен Стэмкос
|16:26
|Ян Рутта
|19:27
|Том Уилсон
|21:19
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Виктор Хедман)
|22:08
|Александр Овечкин
|22:12
|Стивен Стэмкос(Джей.Ти. Миллер)
|26:45
|Энтони Чирелли(Матье Жозеф)
|30:30
|Карл Хагелин(Ларс Эллер)
|32:00
|Михаил Сергачев
|33:40
|Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
|34:06
|Дмитрий I Орлов
|35:01
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Ондржей Палат)
|35:42
|Михал Кемпны
|35:42
|Якуб Врана
|35:42
|Ти. Джей. Оши
|35:42
|Седрик Пакетт
|35:42
|Янни Гурд
|35:42
|Михаил Сергачев
|35:42
|Седрик Пакетт
|41:24
|Ондржей Палат
|50:13
|Брэйден Пойнт
|59:07
|Евгений Кузнецов(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
|63:01
|Виктор Хедман(Янни Гурд)
Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
|15
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0