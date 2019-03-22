Две передачи Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Аризону»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:2.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:2.
В составе победителей дубль оформил Александр Барков, заброшенными шайбами также отметились Майк Хоффман и Маккензи Уигар. У «койотов» отличились Михаэль Грабнер (в меньшинстве) и Брэд Ричардсон.
На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова две результативные передачи и показатель полезности «+1» за 17.35 на льду (3.06 — в большинстве). В последних четырёх матчах на счету форварда 7 (3+4) очков.
В параллельной встрече «Бостон Брюинз» на выезде уверенно обыграл «Нью-Джерси» — 5:1. В составе победителей дубль оформил Патрис Бержерон, по голу на счету Давида Пастрняка, Дэнтона Хайнена и Дэвида Бэкеса. У «дьяволов» отличился Дрю Стэффорд.
|Боб Бонер
|Рик Токкет
|Роберто Луонго
|Дарси Кюмпер(Дарси Кюмпер, Дарси Кюмпер, Дарси Кюмпер)
|07:37
|Джейкоб Чикран
|07:45
|Михаэль Грабнер(Брэд Ричардсон)
|19:45
|Александр Барков(Джонатан Юбердо, Евгений Дадонов)
|24:17
|Никлас Яльмарссон
|29:52
|Командный штраф
|30:55
|Майк I Хоффман(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
|33:05
|Майк I Хоффман
|37:38
|Винс Трочек
|45:09
|Маккензи Уигар(Джонатан Юбердо, Евгений Дадонов)
|57:34
|Брэд Ричардсон
|59:10
|Александр Барков(Фрэнк Ватрано)
Маккензи Уигар (Флорида Пантерз), Кит Яндл (Флорида Пантерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1