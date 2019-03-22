Две передачи Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Аризону»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fOgwbZYqfyM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей дубль оформил Александр Барков, заброшенными шайбами также отметились Майк Хоффман и Маккензи Уигар. У «койотов» отличились Михаэль Грабнер (в меньшинстве) и Брэд Ричардсон.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова две результативные передачи и показатель полезности «+1» за 17.35 на льду (3.06 — в большинстве). В последних четырёх матчах на счету форварда 7 (3+4) очков.