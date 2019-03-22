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09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Две передачи Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Аризону»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:2.

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В составе победителей дубль оформил Александр Барков, заброшенными шайбами также отметились Майк Хоффман и Маккензи Уигар. У «койотов» отличились Михаэль Грабнер (в меньшинстве) и Брэд Ричардсон.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова две результативные передачи и показатель полезности «+1» за 17.35 на льду (3.06 — в большинстве). В последних четырёх матчах на счету форварда 7 (3+4) очков.

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» на выезде уверенно обыграл «Нью-Джерси» — 5:1. В составе победителей дубль оформил Патрис Бержерон, по голу на счету Давида Пастрняка, Дэнтона Хайнена и Дэвида Бэкеса. У «дьяволов» отличился Дрю Стэффорд.

Флорида Пантерз
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Аризона Койотс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2622.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Боб БонерРик Токкет
Вратари
Роберто ЛуонгоДарси Кюмпер(Дарси Кюмпер, Дарси Кюмпер, Дарси Кюмпер)
1-й период
07:37Джейкоб Чикран
07:45Михаэль Грабнер(Брэд Ричардсон)
19:45Александр Барков(Джонатан Юбердо, Евгений Дадонов)
2-й период
24:17Никлас Яльмарссон
29:52Командный штраф
30:55Майк I Хоффман(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
33:05Майк I Хоффман
37:38Винс Трочек
3-й период
45:09Маккензи Уигар(Джонатан Юбердо, Евгений Дадонов)
57:34Брэд Ричардсон
59:10Александр Барков(Фрэнк Ватрано)
Лучшие игроки матча
Маккензи Уигар (Флорида Пантерз), Кит Яндл (Флорида Пантерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
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