«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений, обыграв по буллитам «Нэшвилл»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 2:1.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 2:1.
Счёт на 26-й минуте встречи открыл форвард гостей Брайан Раст. «Хищники» восстановили равновесие ближе к концу третьего периода, отличился защитник Райан Эллис. Победу «пингвинам» в серии буллитов принёс капитан команда Сидни Кросби.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче
«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. «Хищники» впервые уступили за четыре матча. С 90 баллами они — четвёртые на Западе.
|Питер Лавиолетт
|Майк Салливан
|Пекка Ринне
|Мэттью Мюррей
|17:45
|Теодорс Блюгерс
|25:57
|Брайан Раст(Крис Летанг)
|27:04
|Ник Бьюгстад
|31:17
|Микаэль Гранлунд
|33:38
|Сидни Кросби
|48:07
|Рокко Гримальди
|56:59
|Райан Эллис
|победный бросок: Сидни Кросби(Питтсбург Пингвинз)
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0