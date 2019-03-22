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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений, обыграв по буллитам «Нэшвилл»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 2:1.

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Счёт на 26-й минуте встречи открыл форвард гостей Брайан Раст. «Хищники» восстановили равновесие ближе к концу третьего периода, отличился защитник Райан Эллис. Победу «пингвинам» в серии буллитов принёс капитан команда Сидни Кросби.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.

«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. «Хищники» впервые уступили за четыре матча. С 90 баллами они — четвёртые на Западе.

Нэшвилл Предаторз
1:2Б
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2622.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттМайк Салливан
Вратари
Пекка РиннеМэттью Мюррей
1-й период
17:45Теодорс Блюгерс
2-й период
25:57Брайан Раст(Крис Летанг)
27:04Ник Бьюгстад
31:17Микаэль Гранлунд
33:38Сидни Кросби
3-й период
48:07Рокко Гримальди
56:59Райан Эллис
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сидни Кросби(Питтсбург Пингвинз)
Лучшие игроки матча
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл Предаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
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