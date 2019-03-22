«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений, обыграв по буллитам «Нэшвилл»

Счёт на 26-й минуте встречи открыл форвард гостей Брайан Раст. «Хищники» восстановили равновесие ближе к концу третьего периода, отличился защитник Райан Эллис. Победу «пингвинам» в серии буллитов принёс капитан команда Сидни Кросби.

«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. «Хищники» впервые уступили за четыре матча. С 90 баллами они — четвёртые на Западе.