Русский форвард в одиночку порвал американский клуб. К первому хет-трику в НХЛ он шел семь лет
Иван Барбашев зажег на глазах у отца и брата.
Иван Барбашев зажег на глазах у отца и брата.
Еще в середине января трудно было представить, что за две недели до конца регулярного чемпионата «Сент-Луис» будет идти на третьем месте в Центральном дивизионе и сможет относительно спокойно готовиться к розыгрышу Кубка Стэнли. Вне зависимости от того, как выступят «Музыканты» в
Есть у «Сент-Луиса» и свое скрытое оружие. Владимир Тарасенко пропустил пять мартовских матчей, но несколько дней назад восстановился от травмы и вернулся в строй. К главной части сезона Русский Танк должен набрать форму — если это случится, «Блюз» вполне способны пошуметь и в кубковых матчах. Пока же в их составе зажигают другие хоккеисты. Например, в четверг, в домашнем матче с «Детройтом» крутое шоу выдал Иван Барбашев.
Первый номер русский форвард четвертого звена выдал в начале второго периода — к этому моменту на табло горели цифры 1:1, голами обменялись Томаш Ванек и Оскар Сундквист. Выводить вперед хозяев должны были Зак Сэнфорд и Александр Стин, но их выход «2 в 1» закончился попаданием в штангу. Атака «Сент-Луиса» трансформировалась в позиционную и через несколько секунд Барбашев отправил шайбу в сетку с добивания.
Через пять минут последовало продолжение. Барбашев провел чистый хит в чужой зоне, Стин подобрал шайбу и через пару мгновений вернул ее россиянину — тот бросил и самостоятельно забрал подбор — 3:1.
В третьей двадцатиминутке «Детройт» вернул в игру Ванек, также оформивший дубль, но спустя всего 91 секунду Патрик Марун восстановил комфортное для «Блюз» преимущество. «Ред Уингз» терять нечего, сезон для команды совсем скоро закончится, поэтому ничего не мешало Джеффу Блэшиллу рискнуть в концовке, чтобы попытаться спасти этот матч. Он заменил вратаря на шестого полевого игрока и помог Барбашеву оформить первый
Секрет особенного вдохновения Ивана удалось узнать уже после матча. Оказывается, в гости к россиянину прилетели отец и брат, которые этим вечером, естественно, были на трибунах «Энтерпрайз-центра». Подарок они получили царский.
После игры журналисты не могли не поинтересоваться у Барбашева, как долго планируют задержаться в Америке его близкие, хоккеист ответил, что в России они вернутся 2 апреля. Ближайшим соперникам «Сент-Луиса» — «Тампе», «Вегасу», «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Колорадо» — стоит опасаться нападающего, у которого при поддержке родных неожиданно проснулся снайперский талант. За океан Иван перебрался семь лет назад — именно столько времени занял его путь от юниорской команды до
|Крэйг Беруби
|Джефф Блэшилл
|Джордан Биннингтон
|Джонатан Бернье(Джонатан Бернье)
|02:05
|Томас Ванек(Таро Хирозе, Франс Нильсен)
|11:46
|Оскар Сундквист(Майкл Дель Зотто, Дэвид Перрон)
|23:22
|Иван Барбашев(Александр Стин, Винс Данн)
|25:33
|Франс Нильсен
|28:16
|Иван Барбашев(Александр Стин)
|35:00
|Винс Данн
|45:31
|Брайан Лашофф
|48:48
|Томас Ванек(Мэдисон Боуи, Никлас Крунвалль)
|50:19
|Патрик Марун(Тайлер Бозак, Роберт Томас)
|59:11
|Иван Барбашев(Закари Сэнфорд, Александр Стин)
Иван Барбашев (Сент-Луис Блюз), Александр Стин (Сент-Луис Блюз), Томас Ванек (Детройт Ред Уингз)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0