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09:50 (мск), источник: Sport24

Русский форвард в одиночку порвал американский клуб. К первому хет-трику в НХЛ он шел семь лет

Иван Барбашев зажег на глазах у отца и брата.

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Источник: AP 2019

Еще в середине января трудно было представить, что за две недели до конца регулярного чемпионата «Сент-Луис» будет идти на третьем месте в Центральном дивизионе и сможет относительно спокойно готовиться к розыгрышу Кубка Стэнли. Вне зависимости от того, как выступят «Музыканты» в плей-офф, их преображение под руководством Крэйга Беруби назовут одной из главных историй этого сезона.

В марте дела у клуба идут не так круто, как это было в феврале — в десяти стартовых матчах весны «Блюзмены» одержали всего четыре победы, но запас, созданный на финише зимы позволяет им не беспокоиться за свое место в кубковой восьмерке.

Есть у «Сент-Луиса» и свое скрытое оружие. Владимир Тарасенко пропустил пять мартовских матчей, но несколько дней назад восстановился от травмы и вернулся в строй. К главной части сезона Русский Танк должен набрать форму — если это случится, «Блюз» вполне способны пошуметь и в кубковых матчах. Пока же в их составе зажигают другие хоккеисты. Например, в четверг, в домашнем матче с «Детройтом» крутое шоу выдал Иван Барбашев.

Первый номер русский форвард четвертого звена выдал в начале второго периода — к этому моменту на табло горели цифры 1:1, голами обменялись Томаш Ванек и Оскар Сундквист. Выводить вперед хозяев должны были Зак Сэнфорд и Александр Стин, но их выход «2 в 1» закончился попаданием в штангу. Атака «Сент-Луиса» трансформировалась в позиционную и через несколько секунд Барбашев отправил шайбу в сетку с добивания.

Через пять минут последовало продолжение. Барбашев провел чистый хит в чужой зоне, Стин подобрал шайбу и через пару мгновений вернул ее россиянину — тот бросил и самостоятельно забрал подбор — 3:1.

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В третьей двадцатиминутке «Детройт» вернул в игру Ванек, также оформивший дубль, но спустя всего 91 секунду Патрик Марун восстановил комфортное для «Блюз» преимущество. «Ред Уингз» терять нечего, сезон для команды совсем скоро закончится, поэтому ничего не мешало Джеффу Блэшиллу рискнуть в концовке, чтобы попытаться спасти этот матч. Он заменил вратаря на шестого полевого игрока и помог Барбашеву оформить первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге. 35-летний канадский ветеран Стин отправил русского нападающего в забег к пустым воротам и вскоре на лед полетели десятки кепок.

Секрет особенного вдохновения Ивана удалось узнать уже после матча. Оказывается, в гости к россиянину прилетели отец и брат, которые этим вечером, естественно, были на трибунах «Энтерпрайз-центра». Подарок они получили царский.

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После игры журналисты не могли не поинтересоваться у Барбашева, как долго планируют задержаться в Америке его близкие, хоккеист ответил, что в России они вернутся 2 апреля. Ближайшим соперникам «Сент-Луиса» — «Тампе», «Вегасу», «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Колорадо» — стоит опасаться нападающего, у которого при поддержке родных неожиданно проснулся снайперский талант. За океан Иван перебрался семь лет назад — именно столько времени занял его путь от юниорской команды до хет-трика в главной лиге мира.

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Сент-Луис Блюз
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Детройт Ред Уингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2622.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиДжефф Блэшилл
Вратари
Джордан БиннингтонДжонатан Бернье(Джонатан Бернье)
1-й период
02:05Томас Ванек(Таро Хирозе, Франс Нильсен)
11:46Оскар Сундквист(Майкл Дель Зотто, Дэвид Перрон)
2-й период
23:22Иван Барбашев(Александр Стин, Винс Данн)
25:33Франс Нильсен
28:16Иван Барбашев(Александр Стин)
35:00Винс Данн
3-й период
45:31Брайан Лашофф
48:48Томас Ванек(Мэдисон Боуи, Никлас Крунвалль)
50:19Патрик Марун(Тайлер Бозак, Роберт Томас)
59:11Иван Барбашев(Закари Сэнфорд, Александр Стин)
Лучшие игроки матча
Иван Барбашев (Сент-Луис Блюз), Александр Стин (Сент-Луис Блюз), Томас Ванек (Детройт Ред Уингз)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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