«Коламбус» без Бобровского потерпел 3-е поражение кряду и выбыл из зоны плей-офф
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.
Счёт на 32-й минуте открыл защитник гостей Дэвид Савар. Вскоре Кайл Бродзяк восстановил равновесие. В третьем периоде «нефтяники» провели три результативные атаки. Отличились Зак Кассиан, Коннор Макдэвид и Райан
Артемий Панарин сыграл 19.13. Его безголевая серия достигла 11 матчей. Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.
«Коламбус» потерпел третье поражения кряду и выбыл из зоны
В параллельном матче «Калгари Флэймз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:1.
|Кен Хичкок
|Джон Торторелла
|Микко Коскинен
|Йоонас Корписало
|31:35
|Дэвид Савар(Маркус Нутиваара, Райан Дзингел)
|33:17
|Кайл Бродзяк(Джош Карри, Джозеф Гамбарделла)
|40:45
|Зак Кассиан(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
|54:02
|Коннор Макдэвид(Дарнелл Нерс, Леон Драйзайтль)
|54:49
|Мэтт Дюшен
|56:15
|Райан Ньюджент-Хопкинс(Андрей Секера, Леон Драйзайтль)
Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Зак Кассиан (Эдмонтон Ойлерз)
|0
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0