«Коламбус» без Бобровского потерпел 3-е поражение кряду и выбыл из зоны плей-офф

Счёт на 32-й минуте открыл защитник гостей Дэвид Савар. Вскоре Кайл Бродзяк восстановил равновесие. В третьем периоде «нефтяники» провели три результативные атаки. Отличились Зак Кассиан, Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Артемий Панарин сыграл 19.13. Его безголевая серия достигла 11 матчей. Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.