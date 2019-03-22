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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Коламбус» без Бобровского потерпел 3-е поражение кряду и выбыл из зоны плей-офф

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4.

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Счёт на 32-й минуте открыл защитник гостей Дэвид Савар. Вскоре Кайл Бродзяк восстановил равновесие. В третьем периоде «нефтяники» провели три результативные атаки. Отличились Зак Кассиан, Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Артемий Панарин сыграл 19.13. Его безголевая серия достигла 11 матчей. Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.

«Коламбус» потерпел третье поражения кряду и выбыл из зоны плей-офф Восточной конференции после того, как победил «Монреаль Канадиенс». У канадского клуба 85 очков, у «жакетов» — 84. «Эдмонтон» впервые взял верх за три матча и поднялся на 11-ем место Запада, набрав 75 баллов.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:1.

Эдмонтон Ойлерз
4:1
0:0, 1:1, 3:0
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2622.03.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Rogers Place
Главные тренеры
Кен ХичкокДжон Торторелла
Вратари
Микко КоскиненЙоонас Корписало
2-й период
31:35Дэвид Савар(Маркус Нутиваара, Райан Дзингел)
33:17Кайл Бродзяк(Джош Карри, Джозеф Гамбарделла)
3-й период
40:45Зак Кассиан(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
54:02Коннор Макдэвид(Дарнелл Нерс, Леон Драйзайтль)
54:49Мэтт Дюшен
56:15Райан Ньюджент-Хопкинс(Андрей Секера, Леон Драйзайтль)
Лучшие игроки матча
Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Зак Кассиан (Эдмонтон Ойлерз)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон Ойлерз
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НовостиМатчиСоставСтатистика
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