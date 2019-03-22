Овечкин пообещал проблемы клубу русского гения. Тот бомбанул в ответ рекордом 20-летия

Прошли всего сутки после феерического матча «Тампы» в Вашингтоне, который абсолютно все болельщики и журналисты по обе стороны океана назвали репетицией финала Западной конференции, а «Молниям» опять предстояло выходить на лед, на этот раз в Роли, где базируется «Каролина Харрикейнз». Но команде Джона Купера в нынешней регулярке совершенно неважно, в каком графике и против каких команд играть — равных ей соперников в первой части сезона просто нет.

Вот и во встрече с «Ураганами» «Лайтнинг» выдали очередной яркий перформанс, обновив несколько крутых достижений.

Например, очередной шаг в историю сделал Никита Кучеров. В концовке первого периода, когда «Тампа» горела со счетом 1:2, русский супербомбардир результативным ассистом поучаствовал в красивой контратаке гостей и записал на свой счет 120-е очко в сезоне. Этот результат позволил Никите догнать легендарного Сергея Федорова и выйти на второе место среди всех россиян в истории лиги по количеству очков за один сезон. Впереди только Александр Могильный (127 баллов) — чтобы догнать его у Куча есть семь матчей.

До отметки в 120 баллов русский нападающий добрался за 75 матчей — это лучший результат за 20 лет. В сезоне 1998−1999 аналогичное достижение пробил Яромир Ягр.

А вот изящно «Тампа» организовала свой пятый гол этим вечером. Розыгрыш большинства с участием Виктора Хедмана, Джей Ти Миллера, Стивена Стэмкоса и Брэйдена Поинта завершился точным броском последнего.

Но отметить этот гол стоит не только за комбинацию в стиле футбольной «Барселоны». Гол Поинта стал для «Лайтнинг» 297 в сезоне — это лучший результат в истории франшизы.

Достоин внимания и гол Райана Кэллахана. Во-первых, он тоже получился симпатичным — «Молнии» в четверг не хотели забивать по-другому. А во-вторых, эта шайба стала победной.

«Тампа» не просто набрала очередные два очка — она одержала 58-ю победу в сезоне, став четвертой командой лиги по этому показателю. Будет ли побит рекорд «Детройта», казавшийся вечным?

Особенным этот день стал и для Джона Купера. Тренер безоговорочно лучшего клуба лиги прямо сейчас отработал свой 500-й матч в сильнейшей лиге мира и победил в 300-й раз. Сегодняшняя «Тампа» — это сплошные рекорды, достижения и праздники.

Оставшиеся две недели регулярки команда Никиты Кучерова и он сам потратят на то, чтобы закрепить за собой статус великих. А уже потом «Молнии» будут думать о розыгрыше Кубка Стэнли, в котором им точно придется сложнее, чем в чемпионате. Будущие соперники уже обещают им проблемы.