Овечкин пообещал проблемы клубу русского гения. Тот бомбанул в ответ рекордом 20-летия
Пока проблемы есть у всех соперников «Тампы».
Пока проблемы есть у всех соперников «Тампы».
Прошли всего сутки после феерического матча «Тампы» в Вашингтоне, который абсолютно все болельщики и журналисты по обе стороны океана назвали репетицией финала Западной конференции, а «Молниям» опять предстояло выходить на лед, на этот раз в Роли, где базируется «Каролина Харрикейнз». Но команде Джона Купера в нынешней регулярке совершенно неважно, в каком графике и против каких команд играть — равных ей соперников в первой части сезона просто нет.
Например, очередной шаг в историю сделал Никита Кучеров. В концовке первого периода, когда «Тампа» горела со счетом 1:2, русский супербомбардир результативным ассистом поучаствовал в красивой контратаке гостей и записал на свой счет 120-е очко в сезоне. Этот результат позволил Никите догнать легендарного Сергея Федорова и выйти на второе место среди всех россиян в истории лиги по количеству очков за один сезон. Впереди только Александр Могильный (127 баллов) — чтобы догнать его у Куча есть семь матчей.
До отметки в 120 баллов русский нападающий добрался за 75 матчей — это лучший результат за 20 лет. В сезоне 1998−1999 аналогичное достижение пробил Яромир Ягр.
А вот изящно «Тампа» организовала свой пятый гол этим вечером. Розыгрыш большинства с участием Виктора Хедмана, Джей Ти Миллера, Стивена Стэмкоса и Брэйдена Поинта завершился точным броском последнего.
Но отметить этот гол стоит не только за комбинацию в стиле футбольной «Барселоны». Гол Поинта стал для «Лайтнинг» 297 в сезоне — это лучший результат в истории франшизы.
Достоин внимания и гол Райана Кэллахана.
«Тампа» не просто набрала очередные два очка — она одержала 58-ю победу в сезоне, став четвертой командой лиги по этому показателю. Будет ли побит рекорд «Детройта», казавшийся вечным?
Особенным этот день стал и для Джона Купера. Тренер безоговорочно лучшего клуба лиги прямо сейчас отработал свой 500-й матч в сильнейшей лиге мира и победил в 300-й раз. Сегодняшняя «Тампа» — это сплошные рекорды, достижения и праздники.
Оставшиеся две недели регулярки команда Никиты Кучерова и он сам потратят на то, чтобы закрепить за собой статус великих. А уже потом «Молнии» будут думать о розыгрыше Кубка Стэнли, в котором им точно придется сложнее, чем в чемпионате. Будущие соперники уже обещают им проблемы.
Все восхищаются «Тампой»? Заслуженно. Хорошая команда, ничего плохого не могу сказать. Но опять же, мы имеем опыт игры с ними. Сыграли семь матчей подряд в
плей-оффза выход в финал Кубка Стэнли и стали в итоге чемпионами. Регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф— это другое.
|Род Бриндамор
|Джон Купер
|Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
|Луи Доминге
|02:43
|Нино Нидеррайтер
|03:20
|Стивен Стэмкос(Брэйден Пойнт, Виктор Хедман)
|05:42
|Седрик Пакетт
|09:51
|Нино Нидеррайтер(Себастьян Ахо)
|11:32
|Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Андрей Свечников)
|14:09
|Тревор ван Римсдайк
|14:09
|Янни Гурд
|19:34
|Тайлер Джонсон(Райан Макдона, Никита Кучеров)
|21:54
|Лукас Валлмарк
|25:11
|Ян Рутта
|26:12
|Дуги Хэмилтон
|26:34
|Джордан Стаал(Бретт Песке, Теуво Терявяйнен)
|42:55
|Уоррен Фегеле
|42:55
|Эрик Чернак
|43:35
|Энтони Чирелли(Виктор Хедман, Стивен Стэмкос)
|50:09
|Райан Кэллахэн(Джей.Ти. Миллер, Виктор Хедман)
|50:24
|Андрей Свечников
|55:21
|Майкл Ферланд
|56:36
|Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос, Джей.Ти. Миллер)
|58:55
|Райан Макдона
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|14
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0