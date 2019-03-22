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Тампа-Бэй Лайтнинг6
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10:52 (мск), источник: Sport24

Овечкин пообещал проблемы клубу русского гения. Тот бомбанул в ответ рекордом 20-летия

Пока проблемы есть у всех соперников «Тампы».

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Прошли всего сутки после феерического матча «Тампы» в Вашингтоне, который абсолютно все болельщики и журналисты по обе стороны океана назвали репетицией финала Западной конференции, а «Молниям» опять предстояло выходить на лед, на этот раз в Роли, где базируется «Каролина Харрикейнз». Но команде Джона Купера в нынешней регулярке совершенно неважно, в каком графике и против каких команд играть — равных ей соперников в первой части сезона просто нет.

Вот и во встрече с «Ураганами» «Лайтнинг» выдали очередной яркий перформанс, обновив несколько крутых достижений.

Например, очередной шаг в историю сделал Никита Кучеров. В концовке первого периода, когда «Тампа» горела со счетом 1:2, русский супербомбардир результативным ассистом поучаствовал в красивой контратаке гостей и записал на свой счет 120-е очко в сезоне. Этот результат позволил Никите догнать легендарного Сергея Федорова и выйти на второе место среди всех россиян в истории лиги по количеству очков за один сезон. Впереди только Александр Могильный (127 баллов) — чтобы догнать его у Куча есть семь матчей.

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До отметки в 120 баллов русский нападающий добрался за 75 матчей — это лучший результат за 20 лет. В сезоне 1998−1999 аналогичное достижение пробил Яромир Ягр.

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А вот изящно «Тампа» организовала свой пятый гол этим вечером. Розыгрыш большинства с участием Виктора Хедмана, Джей Ти Миллера, Стивена Стэмкоса и Брэйдена Поинта завершился точным броском последнего.

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Но отметить этот гол стоит не только за комбинацию в стиле футбольной «Барселоны». Гол Поинта стал для «Лайтнинг» 297 в сезоне — это лучший результат в истории франшизы.

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Достоин внимания и гол Райана Кэллахана. Во-первых, он тоже получился симпатичным — «Молнии» в четверг не хотели забивать по-другому. А во-вторых, эта шайба стала победной.

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«Тампа» не просто набрала очередные два очка — она одержала 58-ю победу в сезоне, став четвертой командой лиги по этому показателю. Будет ли побит рекорд «Детройта», казавшийся вечным?

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Особенным этот день стал и для Джона Купера. Тренер безоговорочно лучшего клуба лиги прямо сейчас отработал свой 500-й матч в сильнейшей лиге мира и победил в 300-й раз. Сегодняшняя «Тампа» — это сплошные рекорды, достижения и праздники.

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Оставшиеся две недели регулярки команда Никиты Кучерова и он сам потратят на то, чтобы закрепить за собой статус великих. А уже потом «Молнии» будут думать о розыгрыше Кубка Стэнли, в котором им точно придется сложнее, чем в чемпионате. Будущие соперники уже обещают им проблемы.

Все восхищаются «Тампой»? Заслуженно. Хорошая команда, ничего плохого не могу сказать. Но опять же, мы имеем опыт игры с ними. Сыграли семь матчей подряд в плей-офф за выход в финал Кубка Стэнли и стали в итоге чемпионами. Регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф — это другое.
Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
Каролина Харрикейнз
3:6
2:2, 1:0, 0:4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2622.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморДжон Купер
Вратари
Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)Луи Доминге
1-й период
02:43Нино Нидеррайтер
03:20Стивен Стэмкос(Брэйден Пойнт, Виктор Хедман)
05:42Седрик Пакетт
09:51Нино Нидеррайтер(Себастьян Ахо)
11:32Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Андрей Свечников)
14:09Тревор ван Римсдайк
14:09Янни Гурд
19:34Тайлер Джонсон(Райан Макдона, Никита Кучеров)
2-й период
21:54Лукас Валлмарк
25:11Ян Рутта
26:12Дуги Хэмилтон
26:34Джордан Стаал(Бретт Песке, Теуво Терявяйнен)
3-й период
42:55Уоррен Фегеле
42:55Эрик Чернак
43:35Энтони Чирелли(Виктор Хедман, Стивен Стэмкос)
50:09Райан Кэллахэн(Джей.Ти. Миллер, Виктор Хедман)
50:24Андрей Свечников
55:21Майкл Ферланд
56:36Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос, Джей.Ти. Миллер)
58:55Райан Макдона
Лучшие игроки матча
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
14Штрафное время16
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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