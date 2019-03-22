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11:10 (мск), источник: ТАСС

Иван Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 22 марта. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: AP 2019

Барбашев оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2). В текущем сезоне НХЛ 23-летний россиянин набрал 22 очка (12 голов + 10 результативных передач).

Второй звездой дня назван голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, отыгравший «на ноль» в домашнем матче против «Айлендерс» (4:0). 31-летний канадец отразил 28 бросков, оформив четвертый шатаут в сезоне.

Третьей звездой дня стал канадский голкипер «Вегаса» Малкольм Суббан. 25-летний вратарь оформил первый шатаут в сезоне в домашнем матче против «Виннипега» (5:0).

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