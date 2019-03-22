Иван Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 22 марта. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
ТАСС, 22 марта. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Барбашев оформил
Второй звездой дня назван голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, отыгравший «на ноль» в домашнем матче против «Айлендерс» (4:0). 31-летний канадец отразил 28 бросков, оформив четвертый шатаут в сезоне.
Третьей звездой дня стал канадский голкипер «Вегаса» Малкольм Суббан. 25-летний вратарь оформил первый шатаут в сезоне в домашнем матче против «Виннипега» (5:0).