Иван Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2019

Барбашев оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2). В текущем сезоне НХЛ 23-летний россиянин набрал 22 очка (12 голов + 10 результативных передач).

Второй звездой дня назван голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, отыгравший «на ноль» в домашнем матче против «Айлендерс» (4:0). 31-летний канадец отразил 28 бросков, оформив четвертый шатаут в сезоне.