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11:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин стал самым результативным игроком НХЛ за 20 лет

Российский нападающий клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 120-е очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение 20-летней давности.

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Источник: AP 2019

В матче против «Каролины Харрикейнз» форвард отметился результативной передачей и помог своей команде одержать победу со счетом 6:3. Таким образом, на счету Кучерова стало 120 очков по системе «гол плюс пас» (37 голов и 83 передачи) в 75 матчах чемпионата.

В последний раз такое количество баллов набирал нападающий Яромир Ягр в сезоне-1998/99. Тогда ему также понадобилось 75 матчей.

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Каролина Харрикейнз
3:6
2:2, 1:0, 0:4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2622.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморДжон Купер
Вратари
Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)Луи Доминге
1-й период
02:43Нино Нидеррайтер
03:20Стивен Стэмкос(Брэйден Пойнт, Виктор Хедман)
05:42Седрик Пакетт
09:51Нино Нидеррайтер(Себастьян Ахо)
11:32Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Андрей Свечников)
14:09Тревор ван Римсдайк
14:09Янни Гурд
19:34Тайлер Джонсон(Райан Макдона, Никита Кучеров)
2-й период
21:54Лукас Валлмарк
25:11Ян Рутта
26:12Дуги Хэмилтон
26:34Джордан Стаал(Бретт Песке, Теуво Терявяйнен)
3-й период
42:55Уоррен Фегеле
42:55Эрик Чернак
43:35Энтони Чирелли(Виктор Хедман, Стивен Стэмкос)
50:09Райан Кэллахэн(Джей.Ти. Миллер, Виктор Хедман)
50:24Андрей Свечников
55:21Майкл Ферланд
56:36Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос, Джей.Ти. Миллер)
58:55Райан Макдона
Лучшие игроки матча
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
14Штрафное время16
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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