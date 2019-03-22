Россиянин стал самым результативным игроком НХЛ за 20 лет

В матче против «Каролины Харрикейнз» форвард отметился результативной передачей и помог своей команде одержать победу со счетом 6:3. Таким образом, на счету Кучерова стало 120 очков по системе «гол плюс пас» (37 голов и 83 передачи) в 75 матчах чемпионата.