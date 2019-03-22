Россиянин стал самым результативным игроком НХЛ за 20 лет
Российский нападающий клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 120-е очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение 20-летней давности.
Российский нападающий клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 120-е очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение 20-летней давности.
В матче против «Каролины Харрикейнз» форвард отметился результативной передачей и помог своей команде одержать победу со счетом 6:3. Таким образом, на счету Кучерова стало 120 очков по системе «гол плюс пас» (37 голов и 83 передачи) в 75 матчах чемпионата.
В последний раз такое количество баллов набирал нападающий Яромир Ягр в сезоне-1998/99. Тогда ему также понадобилось 75 матчей.
|Род Бриндамор
|Джон Купер
|Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
|Луи Доминге
|02:43
|Нино Нидеррайтер
|03:20
|Стивен Стэмкос(Брэйден Пойнт, Виктор Хедман)
|05:42
|Седрик Пакетт
|09:51
|Нино Нидеррайтер(Себастьян Ахо)
|11:32
|Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Андрей Свечников)
|14:09
|Тревор ван Римсдайк
|14:09
|Янни Гурд
|19:34
|Тайлер Джонсон(Райан Макдона, Никита Кучеров)
|21:54
|Лукас Валлмарк
|25:11
|Ян Рутта
|26:12
|Дуги Хэмилтон
|26:34
|Джордан Стаал(Бретт Песке, Теуво Терявяйнен)
|42:55
|Уоррен Фегеле
|42:55
|Эрик Чернак
|43:35
|Энтони Чирелли(Виктор Хедман, Стивен Стэмкос)
|50:09
|Райан Кэллахэн(Джей.Ти. Миллер, Виктор Хедман)
|50:24
|Андрей Свечников
|55:21
|Майкл Ферланд
|56:36
|Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос, Джей.Ти. Миллер)
|58:55
|Райан Макдона
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|14
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0