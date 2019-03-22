«Секретная диета» Овечкина с пивом и мороженым удивила американцев
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин удивил американских пользователей Twitter своей «диетой».
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин удивил американских пользователей Twitter своей «диетой».
Жена спортсмена Анастасия Шубская в
Один из микроблогеров назвал этот набор «секретной диетой Овечкина».
Для другого корзина хоккеиста стала оправданием для употребления аналогичных продуктов: «Это же моя любимая еда. Теперь у меня есть оправдание для ее приема. Спасибо, Ови».
После 74 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Овечкин возглавляет снайперскую гонку лиги с 48 заброшенными шайбами. В 73 проведенных матчах в его активе 83 очка по системе «гол плюс пас».