«Секретная диета» Овечкина с пивом и мороженым удивила американцев

Источник: AP 2019

Жена спортсмена Анастасия Шубская в Instagram-сторис опубликовала видео, на котором ее супруг совершает покупки. В корзину спортсмена попали мороженое, газированная вода, чипсы, крекеры и восемь бутылок пива.

Один из микроблогеров назвал этот набор «секретной диетой Овечкина».

Для другого корзина хоккеиста стала оправданием для употребления аналогичных продуктов: «Это же моя любимая еда. Теперь у меня есть оправдание для ее приема. Спасибо, Ови».