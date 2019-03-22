«Оттава» отправила Виталия Абрамова в АХЛ

20-летний форвард дебютировал в НХЛ в игре с «Калгари Флэймз» (1:5). Абрамов стал первым россиянином, сыгравшим за «сенаторов» с 2013 года. Виталий провёл на льду 13 минут 52 секунды (0.51 — в большинстве, показатель полезности «-3» — худший в команде) и не нанёс бросков в створ. Отметился 1 блок-шотом и 4 перехватами, также допустил 2 потери шайбы.