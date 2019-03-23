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11:02 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче чемпионата НХЛ

ТАСС, 23 марта. «Вашингтон» на своей площадке проиграл «Миннесоте» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Джордан Гринуэй (17-я минута) и Люк Кунин (53). У «Вашингтона» отличился Бретт Коннолли (31). Лучшим хоккеистом встречи был признан голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 21 из 22 бросков по воротам. Второй звездой стал Кунин, третьей — вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби (25 отраженных бросков из 27).

Российские хоккеисты «Вашингтона» не смогли отметиться результативными действиями. Александр Овечкин провел на площадке 22 минуты 42 секунды, успев нанести лишь один бросок и совершить два силовых приема. Капитан «Вашингтона» не может забросить шайбу в третьей игре подряд, но продолжает лидировать в списке снайперов — 48 шайб в 74 матчах.

Евгений Кузнецов также отметился двумя силовыми приемами за 23 минуты и 16 секунд на площадке. Защитник Дмитрий Орлов сыграл в матче 19 минут и 34 секунды, нанес один бросок и провел три силовых приема.

«Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, имея в активе 94 очка после 75 игр.

«Миннесота» борется за попадание в плей-офф, в таблице Западной конференции клуб поднялся на восьмую строчку, набрав 79 очков в 75 матчах. В следующем матче в воскресенье «Вашингтон» дома сыграет против «Филадельфии», а «Миннесота» в ночь на воскресенье в гостях встретится с «Каролиной».

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 завершится в ночь на 7 апреля. На данный момент участие в плей-офф гарантировали клубы «Тампа-Бэй» (Восточная конференция), «Калгари» и «Сан-Хосе» (оба — Западная конференция).

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Миннесота Уайлд
Хоккей, НХЛ, Неделя 2623.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденБрюс Будро
Вратари
Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)Деван Дубник
1-й период
04:52Кевин Фиала
16:33Джордан Гринуэй(Райан Донато, Деван Дубник)
18:46Маркус Фолиньо
2-й период
24:18Брэд Хант
28:00Брукс Орпик
28:00Джейсон Зукер
30:42Бретт Коннолли(Ник Дженсен, Ти. Джей. Оши)
39:51Том Уилсон
3-й период
52:25Люк Канин(Зак Паризе, Райан Донато)
Лучшие игроки матча
Деван Дубник (Миннесота Уайлд), Люк Канин (Миннесота Уайлд), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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