«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче чемпионата НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Джордан Гринуэй (17-я минута) и Люк Кунин (53). У «Вашингтона» отличился Бретт Коннолли (31). Лучшим хоккеистом встречи был признан голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 21 из 22 бросков по воротам. Второй звездой стал Кунин, третьей — вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби (25 отраженных бросков из 27).

Российские хоккеисты «Вашингтона» не смогли отметиться результативными действиями. Александр Овечкин провел на площадке 22 минуты 42 секунды, успев нанести лишь один бросок и совершить два силовых приема. Капитан «Вашингтона» не может забросить шайбу в третьей игре подряд, но продолжает лидировать в списке снайперов — 48 шайб в 74 матчах.

Евгений Кузнецов также отметился двумя силовыми приемами за 23 минуты и 16 секунд на площадке. Защитник Дмитрий Орлов сыграл в матче 19 минут и 34 секунды, нанес один бросок и провел три силовых приема.

«Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, имея в активе 94 очка после 75 игр.

«Миннесота» борется за попадание в плей-офф, в таблице Западной конференции клуб поднялся на восьмую строчку, набрав 79 очков в 75 матчах. В следующем матче в воскресенье «Вашингтон» дома сыграет против «Филадельфии», а «Миннесота» в ночь на воскресенье в гостях встретится с «Каролиной».

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 завершится в ночь на 7 апреля. На данный момент участие в плей-офф гарантировали клубы «Тампа-Бэй» (Восточная конференция), «Калгари» и «Сан-Хосе» (оба — Западная конференция).