«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче чемпионата НХЛ
ТАСС, 23 марта. «Вашингтон» на своей площадке проиграл «Миннесоте» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 23 марта. «Вашингтон» на своей площадке проиграл «Миннесоте» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джордан Гринуэй (17-я минута) и Люк Кунин (53). У «Вашингтона» отличился Бретт Коннолли (31). Лучшим хоккеистом встречи был признан голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 21 из 22 бросков по воротам. Второй звездой стал Кунин, третьей — вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби (25 отраженных бросков из 27).
Российские хоккеисты «Вашингтона» не смогли отметиться результативными действиями. Александр Овечкин провел на площадке 22 минуты 42 секунды, успев нанести лишь один бросок и совершить два силовых приема. Капитан «Вашингтона» не может забросить шайбу в третьей игре подряд, но продолжает лидировать в списке снайперов — 48 шайб в 74 матчах.
Евгений Кузнецов также отметился двумя силовыми приемами за 23 минуты и 16 секунд на площадке. Защитник Дмитрий Орлов сыграл в матче 19 минут и 34 секунды, нанес один бросок и провел три силовых приема.
«Миннесота» борется за попадание в
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 завершится в ночь на 7 апреля. На данный момент участие в
|Тодд Рирден
|Брюс Будро
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)
|Деван Дубник
|04:52
|Кевин Фиала
|16:33
|Джордан Гринуэй(Райан Донато, Деван Дубник)
|18:46
|Маркус Фолиньо
|24:18
|Брэд Хант
|28:00
|Брукс Орпик
|28:00
|Джейсон Зукер
|30:42
|Бретт Коннолли(Ник Дженсен, Ти. Джей. Оши)
|39:51
|Том Уилсон
|52:25
|Люк Канин(Зак Паризе, Райан Донато)
Деван Дубник (Миннесота Уайлд), Люк Канин (Миннесота Уайлд), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0