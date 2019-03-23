Панарин — худший в «Коламбусе» по показателю полезности после дедлайна
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин — худший в команде по показателю полезности, если учитывать только игры после дедлайна.
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин — худший в команде по показателю полезности, если учитывать только игры после дедлайна.
Напомним, российский форвард считался одним из главных действующих лиц последнего дня обменов, но клуб сохранил Панарина в составе. Летом у Панарина, как и у его партнёра по команде Сергея Бобровского, заканчивается контракт с «Коламбусом».
За 13 игр после дедлайна Панарин отметился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами при показателе полезности «-9».
«Коламбус», усилившийся во время дедлайна, проиграл три последних матча и сейчас находится вне зоны