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11:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук: Дежарден ко мне несправедлив, но я не буду плакать в подушку

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оценил своё выступление в нынешнем сезоне.

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Источник: Reuters

В 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету форварда 31 (14+17) очко при полезности «-26».

«После того, как Дежарден возглавил клуб, я не имел шансов. Я играю пять-шесть минут за матч. Я провёл несколько хороших игр в звене с Копитаром, мы забивали в каждой встрече, но тренер решил всё поменять. Он так видит ситуацию и он отвечает за результат.

Для меня это ещё один вызов. Сейчас я ещё более мотивирован, потому что это… несправедливо ко мне. Но я не собираюсь плакать в подушку. Солнце поднимается, дети в школе и счастливы, а способ выбраться из ситуации я найду», — цитирует нападающего Los Angeles Times.

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