Ковальчук: Дежарден ко мне несправедлив, но я не буду плакать в подушку

В 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету форварда 31 (14+17) очко при полезности «-26».



«После того, как Дежарден возглавил клуб, я не имел шансов. Я играю пять-шесть минут за матч. Я провёл несколько хороших игр в звене с Копитаром, мы забивали в каждой встрече, но тренер решил всё поменять. Он так видит ситуацию и он отвечает за результат.



Для меня это ещё один вызов. Сейчас я ещё более мотивирован, потому что это… несправедливо ко мне. Но я не собираюсь плакать в подушку. Солнце поднимается, дети в школе и счастливы, а способ выбраться из ситуации я найду», — цитирует нападающего Los Angeles Times.