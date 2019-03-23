Ковальчук: Дежарден ко мне несправедлив, но я не буду плакать в подушку
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оценил своё выступление в нынешнем сезоне.
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оценил своё выступление в нынешнем сезоне.
В 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету форварда 31 (14+17) очко при полезности «-26».
«После того, как Дежарден возглавил клуб, я не имел шансов. Я играю
Для меня это ещё один вызов. Сейчас я ещё более мотивирован, потому что это… несправедливо ко мне. Но я не собираюсь плакать в подушку. Солнце поднимается, дети в школе и счастливы, а способ выбраться из ситуации я найду», — цитирует нападающего Los Angeles Times.