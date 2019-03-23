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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Дежарден — об игровом времени Ковальчука: Конечно, Илье это тяжело

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден поделился мнением об уменьшении игрового времени нападающего Ильи Ковальчука.

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Источник: AP 2019

Российский форвард зачастую вовсе не попадает в состав «королей». В 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету Ковальчука 31 (14+17) очко при полезности «-26».

«Конечно, Илье это тяжело. Сейчас такое время, когда нам нужно взглянуть на некоторых молодых хоккеистов, понять их возможности. Для других игроков это может быть трудно, потому что молодёжь занимает их места в составе. Но я очень уважаю его любовь к игре», — приводит слова специалиста издание Los Angeles Times.

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