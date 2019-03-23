Дежарден — об игровом времени Ковальчука: Конечно, Илье это тяжело

Российский форвард зачастую вовсе не попадает в состав «королей». В 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету Ковальчука 31 (14+17) очко при полезности «-26».



«Конечно, Илье это тяжело. Сейчас такое время, когда нам нужно взглянуть на некоторых молодых хоккеистов, понять их возможности. Для других игроков это может быть трудно, потому что молодёжь занимает их места в составе. Но я очень уважаю его любовь к игре», — приводит слова специалиста издание Los Angeles Times.