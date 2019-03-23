Королевский тупик. Есть ли у Ковальчука нормальное будущее в «Лос-Анджелесе»?

Источник: AP 2019

«Антикризисный» тренер

— Сожалею ли я о переходе в «Лос-Анджелес»? Нет. Все равно я принимал это решение в первую очередь ради семьи. В моем положении это самое важное. Все, что я делаю, — ради нее. Считаю, что этот город располагает к тому, чтобы дети развивались, тренировались, занимались многими вещами. Чтобы у супруги были возможности для личного развития, — говорил Илья Ковальчук в феврале коллеге Игорю Рабинеру.

Сложно поверить, что форвард не лукавил. Да, он выбирал Лос-Анджелес как крутой мегаполис, идеально подходящий для жизни его большой семьи, да в «Кингз» он получил максимально возможный, да и еще и трехлетний контракт, но Кови возвращался в НХЛ не для того, чтобы формально заканчивать сезон за три недели до конца регулярного чемпионата.

И наконец, после нескольких месяцев довольно дипломатичных интервью, которые не переходили грань даже во время первой отправки Ильи в запас, россиянин высказал, что он думает — после того, как он вновь перестал попадать в состав.

Это ужасно. Он (главный тренер «Кингз» Вилли Дежарден) не наигрывает молодых, а выпускает семь защитников. Это его новая стратегия. Что тут сделать? Это его решение — он будет тренером еще десять матчей. После назначения Вилли у меня не было шанса — я играл по пять-шесть минут. Илья Ковальчук российский хоккеист

Стоит обобщить: после назначения Дежардена ни шанса не было не у одного Ковальчука — а у всего «Лос-Анджелеса». В КХЛ есть ряд довольно странных тренеров, которые, ничем не проявив себя, все равно умудряются получать новую работу, когда где-то по ходу сезона происходит отставка. Дежарден — аналогичный случай из-за океана.

Падение «Ванкувера» (да, в первый сезон из трех команда попала в плей-офф) и абсолютно невнятный опыт с олимпийской сборной Канады (на последнее могли и не обратить внимания) должны были заставить «Королей» трижды подумать, прежде чем отдавать Дежардену команду в кризисной ситуации. Как и ожидалось, Вилли только ухудшил ее.

«Лос-Анджелес» можно было поподозревать в сливе сезона и битве за высокий пик на драфте, но не планировать же такое после первого месяца чемпионата? И уж точно не в ситуации калифорнийцев, когда их звездам, уже взявшим два Кубка Стэнли, осталось, возможно, всего несколько лет пика карьеры.

Лучшие бомбардиры «Кингз» в сезоне-2018/19 Игрок Матчи Очки Анже Копитар 72 53 (21+32) Дастин Браун 63 44 (20+24) Дрю Даути 73 41 (5+36) Илья Ковальчук 60 31 (14+17) Алекс Аяфалло 73 30 (14+16)

Марло для «Кингз»

В идеальном для Ковальчука мире Илья должен был стать для «Лос-Анджелеса» своим Патриком Марло — он полезен в той роли, в которой канадец находится в последние годы в «Сан-Хосе» и теперь в «Торонто». После 35 лет канадец не набирал больше 60 очков, но свои полбалла и больше за игру исправно выбивал, дополняя молодых партнеров. Контракт с «Мэйпл Ливз» у Патрика, кстати, такой же, как у Кови — по 6,25 миллиона долларов на три года. Сейчас Марло седьмой среди форвардов-бомбардиров «Торонто» — но вряд ли кто-то ждал от него большего.

Ковальчук же оказался в команде, которой нужно не просто помогать — она нуждается в спасении. А на это он уже не способен. В КХЛ у Ильи были отличные сезоны, но даже в нашей лиге Ковальчуку было тяжело реализовать себя, когда скорости поднимались до уровня выше среднего, а рядом не было нужного партнера (в оптимальном варианте — Павла Дацюка).

Ковальчук хотел бы играть в «Лос-Анджелесе» рядом с Анже Копитаром, но не получил такой возможности. Больше же центров, которые могли бы компенсировать недостатки Ильи, в «Кингз» нет — Адриан Кемпе молод и вряд ли когда-либо потянет на что-то большее, чем третье звено, а Джефф Картер в его 34 закончился как топовый форвард и уже не вернется к этому статусу.

«Лос-Анджелес» убил сезон непонятно на что: все сколько-нибудь приличные игроки стали на год старше, и единственной компенсацией за весь этот ужас может стать первый или вторый пик на драфте — отталкиваясь от Джека Хьюза или Каапо Какко, вероятно, получится построить новую команду.

Но не в следующем и не в послеследующем сезоне уж точно, даже если Дрю Даути вновь сыграет на уровне претендента на «Норриса», а Копитар — на «Селке». И после ухода Дежардена, чего наверняка ждет не только Ковальчук, но и его партнеры, вряд ли многое изменится.

Худшие игроки НХЛ по показателю полезности в сезоне-2018/19 Игрок Клуб Матчи Плюс-минус Расмус Ристолайнен Баффало 73 -39 Дрю Даути Лос-Анджелес 73 -29 Илья Ковальчук Лос-Анджелес 60 -26 Максим Лажойе Оттава 56 -25 Бобби Райан Оттава 71 -25

Не обменять, не выкупить

Обмен в дедлайн мог стать оптимальным выходом из ситуации для всех сторон, но его не произошло. Сейчас же она выглядит тупиковой. Ковальчук был нужен «Кингз» как свой Марло, как джокер, дополняющий главных звезд, но в результате он четвертый бомбардир клуба со всего 31 очком и «минус 26».

Выкупить контракт Ильи можно, но это бессмысленно — поскольку он подписывал его, уже находясь в ветеранской категории «35+», все 6,25 миллионов все равно будут учитываться в платежке оба оставшихся года соглашения.

Обменять Ковальчука летом? Безнадежная затея — если уж не вышло перед дедлайном, когда был хоть какой-то спрос, то сейчас для такого трейда придется жертвовать активами или соглашаться забирать 30, а то и 50 процентов его зарплаты.

Оставлять россиянина? Ковальчук был очень хорош на старте сезона, неплох после возвращения из запаса, но с приближением конца сезона, когда все четче становилось понимание, что никаких шансов у «Кингз» на плей-офф нет, тем хуже россиянин играл. И если «Лос-Анджелес» не станут претендентом на что-то серьезное в ближайшие два года, а надежд на это мало, будет ли Илья биться на максимуме своих возможностей при отсутствии цели?