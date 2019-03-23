Королевский тупик. Есть ли у Ковальчука нормальное будущее в «Лос-Анджелесе»?
Россиянин вновь попал в запас и раскритиковал главного тренера «Кингз» Вилли Дежардена.
Россиянин вновь попал в запас и раскритиковал главного тренера «Кингз» Вилли Дежардена.
— Сожалею ли я о переходе в «Лос-Анджелес»? Нет. Все равно я принимал это решение в первую очередь ради семьи. В моем положении это самое важное. Все, что я делаю, — ради нее. Считаю, что этот город располагает к тому, чтобы дети развивались, тренировались, занимались многими вещами. Чтобы у супруги были возможности для личного развития, — говорил Илья Ковальчук в феврале коллеге Игорю Рабинеру.
Сложно поверить, что форвард не лукавил. Да, он выбирал
И наконец, после нескольких месяцев довольно дипломатичных интервью, которые не переходили грань даже во время первой отправки Ильи в запас, россиянин высказал, что он думает — после того, как он вновь перестал попадать в состав.
Это ужасно. Он (главный тренер «Кингз» Вилли Дежарден) не наигрывает молодых, а выпускает семь защитников. Это его новая стратегия. Что тут сделать? Это его решение — он будет тренером еще десять матчей. После назначения Вилли у меня не было шанса — я играл по
пять-шестьминут.
Стоит обобщить: после назначения Дежардена ни шанса не было не у одного Ковальчука — а у всего «Лос-Анджелеса». В КХЛ есть ряд довольно странных тренеров, которые, ничем не проявив себя, все равно умудряются получать новую работу, когда
Падение «Ванкувера» (да, в первый сезон из трех команда попала в плей-офф) и абсолютно невнятный опыт с олимпийской сборной Канады (на последнее могли и не обратить внимания) должны были заставить «Королей» трижды подумать, прежде чем отдавать Дежардену команду в кризисной ситуации. Как и ожидалось, Вилли только ухудшил ее.
«Лос-Анджелес» можно было поподозревать в сливе сезона и битве за высокий пик на драфте, но не планировать же такое после первого месяца чемпионата? И уж точно не в ситуации калифорнийцев, когда их звездам, уже взявшим два Кубка Стэнли, осталось, возможно, всего несколько лет пика карьеры.
|Игрок
|Матчи
|Очки
|Анже Копитар
|72
|53 (21+32)
|Дастин Браун
|63
|44 (20+24)
|Дрю Даути
|73
|41 (5+36)
|Илья Ковальчук
|60
|31 (14+17)
|Алекс Аяфалло
|73
|30 (14+16)
В идеальном для Ковальчука мире Илья должен был стать для «Лос-Анджелеса» своим Патриком Марло — он полезен в той роли, в которой канадец находится в последние годы в «Сан-Хосе» и теперь в «Торонто». После 35 лет канадец не набирал больше 60 очков, но свои полбалла и больше за игру исправно выбивал, дополняя молодых партнеров. Контракт с «Мэйпл Ливз» у Патрика, кстати, такой же, как у Кови — по 6,25 миллиона долларов на три года. Сейчас Марло седьмой среди
Ковальчук же оказался в команде, которой нужно не просто помогать — она нуждается в спасении. А на это он уже не способен. В КХЛ у Ильи были отличные сезоны, но даже в нашей лиге Ковальчуку было тяжело реализовать себя, когда скорости поднимались до уровня выше среднего, а рядом не было нужного партнера (в оптимальном варианте — Павла Дацюка).
Ковальчук хотел бы играть в «Лос-Анджелесе» рядом с Анже Копитаром, но не получил такой возможности. Больше же центров, которые могли бы компенсировать недостатки Ильи, в «Кингз» нет — Адриан Кемпе молод и вряд ли
«Лос-Анджелес» убил сезон непонятно на что: все
Но не в следующем и не в послеследующем сезоне уж точно, даже если Дрю Даути вновь сыграет на уровне претендента на «Норриса», а Копитар — на «Селке». И после ухода Дежардена, чего наверняка ждет не только Ковальчук, но и его партнеры, вряд ли многое изменится.
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Плюс-минус
|Расмус Ристолайнен
|Баффало
|73
|-39
|Дрю Даути
|Лос-Анджелес
|73
|-29
|Илья Ковальчук
|Лос-Анджелес
|60
|-26
|Максим Лажойе
|Оттава
|56
|-25
|Бобби Райан
|Оттава
|71
|-25
Обмен в дедлайн мог стать оптимальным выходом из ситуации для всех сторон, но его не произошло. Сейчас же она выглядит тупиковой. Ковальчук был нужен «Кингз» как свой Марло, как джокер, дополняющий главных звезд, но в результате он четвертый бомбардир клуба со всего 31 очком и «минус 26».
Выкупить контракт Ильи можно, но это бессмысленно — поскольку он подписывал его, уже находясь в ветеранской категории «35+», все 6,25 миллионов все равно будут учитываться в платежке оба оставшихся года соглашения.
Оставлять россиянина? Ковальчук был очень хорош на старте сезона, неплох после возвращения из запаса, но с приближением конца сезона, когда все четче становилось понимание, что никаких шансов у «Кингз» на
К сожалению для Ковальчука, красивой истории из его возвращения в НХЛ пока не выходит. И чтобы в итоге вышло — должно произойти настоящее чудо.