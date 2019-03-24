Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе хозяев отличились Джордан Стаал (24-я минута), Брет Пеше (26), Свечников (44), Лукас Валльмарк (50) и Теуво Теравайнен (52). У «Миннесоты» шайбу забросил Эрик Стаал (29).

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Свечников сыграл в матче 14 минут и 12 секунд, нанес четыре броска, один из которых стал голевым, а также заблокировал один бросок соперников. Россиянин забросил 19-ю шайбу в своем дебютном сезоне в НХЛ, проведя 74-ю игру, также в его активе 16 результативных передач.

«Каролина» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 89 очков в 74 матчах. «Миннесота» идет 10-й на Западе и продолжает борьбу за место в плей-офф, имея в активе 79 очков после 76 игр. В следующем матче «Каролина» в ночь на понедельник встретится дома с «Монреалем», а «Миннесота» 25 марта примет «Нэшвилл».

Результаты других матчей дня:

НХЛ 2018-2019 Неделя 26, 23.03.2019, 20:00 Филадельфия Флайерз 2 : Нью-Йорк Айлендерс 4

НХЛ 2018-2019 Неделя 26, 23.03.2019, 22:00 Колорадо Эвеланш 4 : Чикаго Блэкхокс 2