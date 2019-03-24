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10:40 (мск), источник: ТАСС

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

ТАСС, 24 марта. «Каролина» одержала победу над «Миннесотой» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 18-летний российский нападающий гостей Андрей Свечников забросил 19-ю шайбу в карьере.

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Источник: AP 2019

В составе хозяев отличились Джордан Стаал (24-я минута), Брет Пеше (26), Свечников (44), Лукас Валльмарк (50) и Теуво Теравайнен (52). У «Миннесоты» шайбу забросил Эрик Стаал (29).

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Свечников сыграл в матче 14 минут и 12 секунд, нанес четыре броска, один из которых стал голевым, а также заблокировал один бросок соперников. Россиянин забросил 19-ю шайбу в своем дебютном сезоне в НХЛ, проведя 74-ю игру, также в его активе 16 результативных передач.

«Каролина» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 89 очков в 74 матчах. «Миннесота» идет 10-й на Западе и продолжает борьбу за место в плей-офф, имея в активе 79 очков после 76 игр. В следующем матче «Каролина» в ночь на понедельник встретится дома с «Монреалем», а «Миннесота» 25 марта примет «Нэшвилл».

Результаты других матчей дня:

НХЛ 2018-2019Неделя 26, 23.03.2019, 20:00

Филадельфия Флайерз2:Нью-Йорк Айлендерс4

НХЛ 2018-2019Неделя 26, 23.03.2019, 22:00

Колорадо Эвеланш4:Чикаго Блэкхокс2

НХЛ 2018-2019Неделя 26, 23.03.2019, 23:00

Эдмонтон Ойлерз3:Оттава Сенаторз4ОТ
Каролина Харрикейнз
5:1
0:0, 2:1, 3:0
Миннесота Уайлд
Хоккей, НХЛ, Неделя 2624.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморБрюс Будро
Вратари
Петр МразекДеван Дубник
1-й период
06:56Уоррен Фегеле
10:03Энтони Битетто
2-й период
23:06Джордан Стаал(Теуво Терявяйнен, Джастин Фольк)
25:32Бретт Песке(Джастин Уильямс, Себастьян Ахо)
25:56Майкл Ферланд
25:56Майкл Ферланд
28:57Эрик Стаал(Кевин Фиала, Джаред Сперджен)
32:59Джордан Мартинук
3-й период
43:27Андрей Свечников(Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен)
43:59Райан Сутер
49:09Лукас Валлмарк(Майкл Ферланд, Джордан Мартинук)
51:12Теуво Терявяйнен
57:22Бретт Песке
57:22Люк Канин
Овертайм
60:00Джордан Мартинук
Лучшие игроки матча
Теуво Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз)
Статистика
12Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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