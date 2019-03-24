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10:46 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» победил «Флориду» в матче НХЛ и обеспечил себе путевку в плей-офф

ТАСС, 24 марта. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Флориду» со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечил себе участие в плей-офф сезона-2018/19.

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Источник: AP 2019

У победителей шайбы забросили Ноэль Аккиари (3-я минута), Брэд Маршанд (21), Здено Хара (26), Карсон Кулман (27), Стивен Кэмпфер (36), Давид Пастрняк (37) и Патрис Бержерон (60). У «Флориды» отличились Джейс Гаврилюк (21), Майк Хоффман (31) и Винсент Трочек (44).

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«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 75 матчах. «Флорида» идет 11-й с 78 очками в 75 встречах. «Бостон» во второй раз подряд преодолел отметку в 100 набранных очков в одном регулярном чемпионате, всего за историю клуба это случилось в 23-й раз, что является рекордом НХЛ.

«Бостон» стал второй командой от Восточной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф, ранее подобного добилась «Тампа». В следующем матче в ночь на вторник «Бостон» в гостях встретится с «Тампой», а «Флорида» на выезде сыграет против «Торонто».

В другом матче дня «Виннипег» дома разгромил «Нэшвилл» со счетом 5:0, три шайбы на свой счет записал нападающий хозяев Кайл Коннор. Победа позволила канадскому клуб гарантировать себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее от Западной конференции в плей-офф пробились «Калгари» и «Сан-Хосе».

НХЛ 2018-2019Неделя 26, 24.03.2019, 2:00

Виннипег Джетс5:Нэшвилл Предаторз0

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 завершится в ночь на 7 апреля.

Флорида Пантерз
3:7
0:1, 2:5, 1:1
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2624.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Боб БонерБрюс Кэссиди
Вратари
Самуэль Монтембо(Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо)Ярослав Галак
1-й период
02:23Ноэль Аккьяри(Дэвид Бэкес, Коннор Клифтон)
03:53Майк I Хоффман
2-й период
20:28Брэд Маршан(Патрис Бержерон)
20:52Джейс Гаврилюк(Майк I Хоффман)
25:05Здено Хара(Чарли Койл, Дэнтон Хейнен)
26:38Карсон Кулман
30:04Майк I Хоффман(Джош Браун, Маккензи Уигар)
31:09Майк I Хоффман
34:06Джейс Гаврилюк
35:48Стивен Кэмпфер(Дэнтон Хейнен, Джон Мур)
35:51Маккензи Уигар
35:51Ноэль Аккьяри
36:36Давид Пастрняк(Здено Хара, Ярослав Галак)
3-й период
42:06Коннор Клифтон
43:57Винс Трочек(Аарон Экблад, Хенрик Боргстрем)
47:02Винс Трочек
47:02Чарли Макэвой
59:33Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Давид Пастрняк)
59:33Майкл Матесон
Лучшие игроки матча
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Здено Хара (Бостон Брюинз), Майк I Хоффман (Флорида Пантерз)
Статистика
23Штрафное время9
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виннипег Джетс
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Нэшвилл Предаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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