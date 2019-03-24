«Бостон» победил «Флориду» в матче НХЛ и обеспечил себе путевку в плей-офф
ТАСС, 24 марта. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Флориду» со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечил себе участие в
ТАСС, 24 марта. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Флориду» со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечил себе участие в
У победителей шайбы забросили Ноэль Аккиари (3-я минута), Брэд Маршанд (21), Здено Хара (26), Карсон Кулман (27), Стивен Кэмпфер (36), Давид Пастрняк (37) и Патрис Бержерон (60). У «Флориды» отличились Джейс Гаврилюк (21), Майк Хоффман (31) и Винсент Трочек (44).
«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 75 матчах. «Флорида» идет 11-й с 78 очками в 75 встречах. «Бостон» во второй раз подряд преодолел отметку в 100 набранных очков в одном регулярном чемпионате, всего за историю клуба это случилось в 23-й раз, что является рекордом НХЛ.
«Бостон» стал второй командой от Восточной конференции, обеспечившей себе участие в
В другом матче дня «Виннипег» дома разгромил «Нэшвилл» со счетом 5:0, три шайбы на свой счет записал нападающий хозяев Кайл Коннор. Победа позволила канадскому клуб гарантировать себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее от Западной конференции в
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 завершится в ночь на 7 апреля.
|Боб Бонер
|Брюс Кэссиди
|Самуэль Монтембо(Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо)
|Ярослав Галак
|02:23
|Ноэль Аккьяри(Дэвид Бэкес, Коннор Клифтон)
|03:53
|Майк I Хоффман
|20:28
|Брэд Маршан(Патрис Бержерон)
|20:52
|Джейс Гаврилюк(Майк I Хоффман)
|25:05
|Здено Хара(Чарли Койл, Дэнтон Хейнен)
|26:38
|Карсон Кулман
|30:04
|Майк I Хоффман(Джош Браун, Маккензи Уигар)
|31:09
|Майк I Хоффман
|34:06
|Джейс Гаврилюк
|35:48
|Стивен Кэмпфер(Дэнтон Хейнен, Джон Мур)
|35:51
|Маккензи Уигар
|35:51
|Ноэль Аккьяри
|36:36
|Давид Пастрняк(Здено Хара, Ярослав Галак)
|42:06
|Коннор Клифтон
|43:57
|Винс Трочек(Аарон Экблад, Хенрик Боргстрем)
|47:02
|Винс Трочек
|47:02
|Чарли Макэвой
|59:33
|Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Давид Пастрняк)
|59:33
|Майкл Матесон
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Здено Хара (Бостон Брюинз), Майк I Хоффман (Флорида Пантерз)
|23
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0