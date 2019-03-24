«Бостон» победил «Флориду» в матче НХЛ и обеспечил себе путевку в плей-офф

Источник: AP 2019

У победителей шайбы забросили Ноэль Аккиари (3-я минута), Брэд Маршанд (21), Здено Хара (26), Карсон Кулман (27), Стивен Кэмпфер (36), Давид Пастрняк (37) и Патрис Бержерон (60). У «Флориды» отличились Джейс Гаврилюк (21), Майк Хоффман (31) и Винсент Трочек (44).

Фоторепортаж Макгрегор отпраздновал День святого Патрика в Америке

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 75 матчах. «Флорида» идет 11-й с 78 очками в 75 встречах. «Бостон» во второй раз подряд преодолел отметку в 100 набранных очков в одном регулярном чемпионате, всего за историю клуба это случилось в 23-й раз, что является рекордом НХЛ.

«Бостон» стал второй командой от Восточной конференции, обеспечившей себе участие в плей-офф, ранее подобного добилась «Тампа». В следующем матче в ночь на вторник «Бостон» в гостях встретится с «Тампой», а «Флорида» на выезде сыграет против «Торонто».

В другом матче дня «Виннипег» дома разгромил «Нэшвилл» со счетом 5:0, три шайбы на свой счет записал нападающий хозяев Кайл Коннор. Победа позволила канадскому клуб гарантировать себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее от Западной конференции в плей-офф пробились «Калгари» и «Сан-Хосе».

НХЛ 2018-2019 Неделя 26, 24.03.2019, 2:00 Виннипег Джетс 5 : Нэшвилл Предаторз 0