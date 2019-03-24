Шайба и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Тампу» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Роберт Томас (12-я минута), Александр Стин (13), Тарасенко (13) и Брэйден Шенн (35). У «Тампы» шайбы забросили Алекс Киллорн (21), Брэйден Пойнт (28) и Стивен Стэмкос (45). Хоккеисты «Сент-Луиса» забросили три шайбы за 75 секунд первого периода.

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Тарасенко сыграл в матче 15 минут 7 секунд, нанес четыре броска, один из которых стал голевым, и отдал результативную передачу. 27-летний россиянин забросил 29-ю шайбу в сезоне, набрав 60 очков (29 шайб + 31 голевая передача) в 69 встречах. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голевой передачей и одним броском за 16 минут и 40 секунд на площадке.

Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев не смогли отметиться результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 26 бросков по воротам. Первой звездой матча был признан Шенн, второй — Тарасенко, третьей — Пойнт.

«Сент-Луис» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 88 очков в 75 играх. «Тампа» возглавляет Восточную конференцию (120 очков в 76 матчах), ранее клуб обеспечил себе участие в плей-офф и победу в регулярном чемпионате. В следующей встрече «Сент-Луис» 26 марта дома сыграет с «Вегасом». «Тампа» в тот же день примет на домашней площадке «Бостон».