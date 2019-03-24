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10:48 (мск), источник: ТАСС

Шайба и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Тампу» в матче НХЛ

ТАСС, 24 марта. «Сент-Луис» обыграл клуб «Тампа-Бэй» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Двумя очками отметился российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко.

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Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Роберт Томас (12-я минута), Александр Стин (13), Тарасенко (13) и Брэйден Шенн (35). У «Тампы» шайбы забросили Алекс Киллорн (21), Брэйден Пойнт (28) и Стивен Стэмкос (45). Хоккеисты «Сент-Луиса» забросили три шайбы за 75 секунд первого периода.

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Тарасенко сыграл в матче 15 минут 7 секунд, нанес четыре броска, один из которых стал голевым, и отдал результативную передачу. 27-летний россиянин забросил 29-ю шайбу в сезоне, набрав 60 очков (29 шайб + 31 голевая передача) в 69 встречах. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голевой передачей и одним броском за 16 минут и 40 секунд на площадке.

Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев не смогли отметиться результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 26 бросков по воротам. Первой звездой матча был признан Шенн, второй — Тарасенко, третьей — Пойнт.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 88 очков в 75 играх. «Тампа» возглавляет Восточную конференцию (120 очков в 76 матчах), ранее клуб обеспечил себе участие в плей-офф и победу в регулярном чемпионате. В следующей встрече «Сент-Луис» 26 марта дома сыграет с «Вегасом». «Тампа» в тот же день примет на домашней площадке «Бостон».

В параллельном матче «Питтсбург» в гостях обыграл «Даллас» со счетом 3:2. Российские нападающие «Далласа» Александр Радулов (21 минута 45 секунд в игре, три броска, один силовой прием) и Валерий Ничушкин (7 минут 21 секунда, один силовой прием) отдали по результативной передаче. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 27 из 30 бросков по воротам.

Сент-Луис Блюз
4:3
3:0, 1:2, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2624.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиДжон Купер
Вратари
Джордан БиннингтонАндрей Василевский
1-й период
10:00Райан Макдона
11:30Роберт Томас(Винс Данн, Тайлер Бозак)
12:08Александр Стин(Закари Сэнфорд)
12:45Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли, Брэйден Шенн)
16:30Роберт Бортуццо
19:57Райан Макдона
2-й период
20:27Алекс Киллорн(Энтони Чирелли)
27:24Брэйден Пойнт(Райан Макдона)
28:56Закари Сэнфорд
34:24Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Иван Барбашев)
3-й период
44:46Стивен Стэмкос(Джей.Ти. Миллер)
53:28Дэвид Перрон
Лучшие игроки матча
Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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